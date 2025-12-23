23 दिसंबर 2025,

टोंक

Tonk: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान मकान में किया रेप; 3 आरोपी गिरफ्तार

Tonk Rape Case: राजस्थान के टोंक जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

टोंक

Anil Prajapat

Dec 23, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार 19 दिसंबर को प्रार्थिया ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री को फिरोज खान पुत्र नामालुम, निवासी मालियों की गली, काफला बाजार, टोंक, इंस्टाग्राम पर बातचीत के माध्यम से परेशान कर रहा था।

रिपोर्ट में बताया गया कि 10 दिसंबर को फिरोज ने लड़की से मिलने के लिए बुलाया। जब उसने मना किया, तो फिरोज ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डर के कारण लड़की फिरोज के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई। इस दौरान दो अन्य युवक, जो फिरोज के दोस्त थे, दूसरी मोटरसाइकिल पर उसके साथ थे।

सुनसान मकान में ले जाकर रेप

लड़की को ब्लैक बंजारा होटल के सामने रोड क्रॉस करके सुनसान मकान में ले जाया गया, जहां फिरोज ने रेप किया। साहिल उर्फ साण्डा व रिजवान उर्फ राजा निगरानी करते रहे।

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मुख्य आरोपी के अलावा रिजवान अली उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद हनीफ पठान निवासी मुबारक मस्जिद के सामने गड्डा पहाडिया एवं शाहिल उर्फ सांडा पुत्र खालिद पठान निवासी हरिजनों की पुलिया कालीपलटन टोंक को गिरफ्तार किया है।

