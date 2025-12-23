Tonk: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान मकान में किया रेप; 3 आरोपी गिरफ्तार

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार 19 दिसंबर को प्रार्थिया ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री को फिरोज खान पुत्र नामालुम, निवासी मालियों की गली, काफला बाजार, टोंक, इंस्टाग्राम पर बातचीत के माध्यम से परेशान कर रहा था।