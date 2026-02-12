Rajasthan Budget: धोरीमन्ना को नया कोर्ट, बाड़मेर बनेगा इंडस्ट्रियल हब; युवाओं को रोजगार और विकास के कई बड़े एलान

राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी वित्तीय बजट वर्ष बजट गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष सौगात लेकर आया। जारी बजट में राज्य मंत्री केके विश्नोई की अनुशंसा पर गुड़ामालानी को विशेष सौगात देते हुए विधानसभा क्षेत्र के धोरीमना में सिविल न्यायालय, धरमपुरा मेहलू ग्राम में औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं लाजिस्टिक्स पार्क व सड़कों के लिए 100 करोड़ के विशेष बजट एवं उड़ासर से नोखड़ा तक सड़क के लिए 25 करोड़, मांगता में नवीन पुलिस चौकी, गुड़ामालानी में नवीन डाक बंगला भवन के लिए 5 करोड़ के बजट व आईटीआई में पवन संयंत्र तकनीकी कोर्च शुरू करने की घोषणा करने के साथ-साथ गुड़ामालानी मानसून अवधि में जल संचयन भंडारण एव उपयोग रिजर्वायर विकसित करने हेतु विशेष डीपीआर से लाभान्वित करने की घोषणाएं की गई। बजट में गुड़ामालानी को विशेष सौगात देने पर राज्य मंत्री विश्नोई ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।