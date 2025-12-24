Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर महंगा, हरी मटर, शिमला मिर्च और फूल गोभी हो रही सस्ती

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर फिर से महंगा बिका। वहीं हरी मटर, ​​शिमला मिर्च व फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। इनके अलावा बैंगन, नींबू, पत्ता गोभी, लॉकी, गाजर और मूली सस्ती बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका तो प्याज के दाम लगभग यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम ऊपर रहे और लहसुन आज 50 से 150 रुपए तक बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।