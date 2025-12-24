24 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर महंगा, हरी मटर, शिमला मिर्च और फूल गोभी हो रही सस्ती

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर फिर से महंगा बिका। वहीं हरी मटर, ​​शिमला मिर्च व फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। इनके अलावा बैंगन, नींबू, पत्ता गोभी, लॉकी, गाजर और मूली सस्ती बिकीं।

जयपुर

image

Murari

Dec 24, 2025

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आलू हो रहा सस्ता, लहसुन हो रहा महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर फिर से महंगा बिका। वहीं हरी मटर, ​​शिमला मिर्च व फूल गोभी के दामों में गिरावट देखी गई। इनके अलावा बैंगन, नींबू, पत्ता गोभी, लॉकी, गाजर और मूली सस्ती बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका तो प्याज के दाम लगभग यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम ऊपर रहे और लहसुन आज 50 से 150 रुपए तक बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 40 से 42 रुपए

टमाटर देसी 30 से 35 रुपए

मटर 20 से 25 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 38 से के 40 रुपए

फूल गोभी 8 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए

करेला 48 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 16 से 20 रुपए

नींबू 20 से 24 रुपए

लोकी 8 से 10 रुपए

भिंडी 60 से 70 रुपए

अदरक 50 रुपए 51

ग्वार फली 95 से 100 रुपए

बैंगन 10 से 15 रुपए

कद्दू 9 से 10 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 9 से 11 रुपए

टिंडा 14 से 16 रुपए

गाजर 10 से 14 रुपए

मूली 8 से 10 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 6 से 9 रुपए

आलू पुराना 2 से 7 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 50 से 150 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

