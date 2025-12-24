Jaipur News: कल से पिंकसिटी में क्रिसमस, न्यू ईयर और क्रिक्रेट का तड़का, 500 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद

जयपुर। शहर के पर्यटन में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस बार क्रिसमस, न्यू ईयर के साथ क्रिकेट का भी तड़का लगेगा। इस बार क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद शहर का पर्यटन थमेगा नहीं। क्योंकि 10 जनवरी तक शहर के स्टेडियम में क्रिकेट मैंचों का आयोजन होगा। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में क्रिक्रेट प्रेमियों के जयपुर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर्यटन कारोबारी अनुमान लगा रहे हैं कि क्रिसमस, न्यू ईयर व क्रिक्रेट मैंचों के आयोजन से शहर में पर्यटन परवान पर रहेगा और 500 करोड़ का कारोबार होने के साथ 30 हजार युवाओं को हाथों राज रोजगार भी मिलेगा।