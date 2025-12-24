Jaipur News: कल से पिंकसिटी में क्रिसमस, न्यू ईयर और क्रिक्रेट का तड़का, 500 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद

जयपुर। शहर के पर्यटन में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस बार क्रिसमस, न्यू ईयर के साथ क्रिकेट का भी तड़का लगेगा। इस बार क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद शहर का पर्यटन थमेगा नहीं। क्योंकि 10 जनवरी तक शहर के स्टेडियम में क्रिकेट मैंचों का आयोजन होगा। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में क्रिक्रेट प्रेमियों के जयपुर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर्यटन कारोबारी अनुमान लगा रहे हैं कि क्रिसमस, न्यू ईयर व क्रिक्रेट मैंचों के आयोजन से शहर में पर्यटन परवान पर रहेगा और 500 करोड़ का कारोबार होने के साथ 30 हजार युवाओं को हाथों राज रोजगार भी मिलेगा।
गुरुवार से क्रिसमस जैसे बडे आयोजन से इस साल का अंतिम सप्ताह शुरू हो जाएगा। क्रिसमस पर शहर में 50 से 60 हजार पर्यटकों के आने का अनुमान है। इसके बाद साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी 60 से 70 हजार देसी विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है। ऐसे में इन दोनों बडे आयोजनों के दौरान शहर के लगभग सभी तीन से पांच सितारा और दिल्ली रोड व आस-पास बने 100 से ज्यादा रिसोर्ट भी लगभग बुक हो गए हैं।
पर्यटन कारोबारियों के अनुसार वैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक शहर में पर्यटन का पीक सीजन रहता है। लेकिन इस बार क्रिक्रेट मैच होने के कारण 10 जनवरी तक शहर में क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा रहेगा और पर्यटन भी परवान पर रहेगा।
जयपुर दुनिया के पर्यटकों के लिए पसंदीदा टूरिज्म डेस्टीनेशन बन गया है और यही वजह है कि दुनिया के पर्यटक क्रिसमस और न्यू ईयर जयपुर में मनाना चाहते हैं।
पर्यटन एक्सपर्ट
इस बार शहर के पर्यटन में क्रिसमस,न्यू ईयर के साथ क्रिक्रेट का भी तड़का रहेगा जो 10 जनवरी तक रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 500 करोड़ के कारोबार होने के साथ 30 हजार युवाओं को भी हाथों हाथ रोजगार भी मिलेगा।
