Blue Flag Beaches in India: बेहद खास हैं भारत के 7 सबसे खूबसूरत समुद्र तट, मिला है ब्लू फ्लैग का टैग 

Blue Flag Beaches in India : अगर आप समर वेकेशन 2026 में बेहद खास समुद्र तट पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के स्टोरी में हम भारत के उन 7 'ब्लू फ्लैग' (Blue Flag) इंटरनेशनल सर्टिफाइड बीच के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सफाई, सुरक्षा और पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है।