युगांडा का सबसे अमीर शख्स सुधीर रूपारेलिया; 94.95 करोड़ का आलीशान घर, 33,000 बोतलों का वाइन सेलर

उन्हें अपना बिजनेस, घर और सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा। सुधीर उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे। जब उनका परिवार एक शरणार्थी (रिफ्यूजी) के तौर पर यूनाइटेड किंगडम (UK) जाने के लिए मजबूर हुआ, तो सुधीर ने खुद अपनी मर्जी से वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता-पिता को भरोसा दिलाया कि वे बाद में उनसे मिलेंगे। बाद में वे लंदन चले गए और पैसे कमाने के लिए छोटे-मोटे काम करने लगे। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, टेस्ट ट्यूब पर पिघला हुआ मोम हटाने का काम किया और तंग रिफ्यूजी घरों में सोए।