धूप ने छीन ली है चेहरे की चमक? ये 3 नेचुरल फेस पैक वापिस लाएंगे आपका खोया हुआ निखार!

विधि: आपको खीरे का रस, थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा सा नींबू का रस और एक कॉटन बॉल चाहिए। जूस बनाने के लिए खीरे को कद्दूकस कर लें। उसमें गुलाब जल डालें और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें। चेहरे पर एक कॉटन बॉल से समान रूप से लगाएं। 15-20 मिनट के लिए लगाकर ठंडे पानी से धो लें। खीरा, पपीता का गूदा, दही में दो चम्मच ओट्स मिलाकर बने मिश्रण को चेहरे, गर्दन और खुले स्थानों पर लगा लीजिए। आधा घंटे बाद ताजे ठंडे पानी से धो डालिए।