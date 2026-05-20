PM Narendra Modi Italy Visit: पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की 1 रुपए वाली चॉकलेट, 1983 से है कनेक्शन

जहां एक ओर मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी द्वारा मेलोडी का पैकेट गिफ्ट करते हुए वीडियो शेयर किया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी यात्रा के कुछ फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "रोम पहुंचने पर मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने का मौका मिला, जिसके बाद हमने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। मैं आज होने वाली हमारी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिसमें हम भारत-इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने के तरीकों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।"