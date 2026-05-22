Tea Recipe: पांच पत्तों वाली चाय कैसे बनाएं- आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे हैं रेसिपी

इसको लेकर भी इनकी ओर से जानकारी दी गई है। अगर आप इसे पीने की सोच रहे हैं तो सुबह खाली पेट 1 कप पी सकते हैं। आम, अमरूद, जामुन, बेल और सफेदा आयुर्वेद में औषधीय पेड़ हैं। इनके कई लाभ हैं। अगर इनका सेवन सही समय और सही तरीके से किया जाए तो शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।