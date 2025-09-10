Herbal Leaf Teas Benefits : ये 5 पत्तियों वाली चाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और सूजन को कंट्रोल कर सकती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए पीने का सही तरीका

Herbal Leaf Teas Benefits : अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दूध वाली चाय से परिचित कराने से पहले हमारे घरों में बने काढ़े शुरू से ही ताजगी के लिए पीए जाते थे। हर्बल चाय की कहानी एशियाई संस्कृति में निहित है। आज भी काढ़े या हर्बल चाय भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हर्बल चाय असल में हल्का-फुल्का पेय है, जो सिर्फ पत्तियों और पानी से बनता है। अगर इसे सही मात्रा में पिया जाए, तो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट में माना गया है कि कैसे हर्बल चाय इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है, सूजन से लड़ सकती है औरहार्ट हेल्थ को भी बढ़ावा दे सकती है। यहां हम आयुर्वेदिक डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा से जानेंगे 5 पत्तियों वाली चाय, उनके लाभ और ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज और सूजन कंट्रोल रखने के लिए उन्हें पीने का सही तरीका बता रहे हैं।