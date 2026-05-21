Tejasvi Singh Dahiya : एक नंबर के घुम्मकड़, थार के शौकीन; 3 करोड़ का ये खिलाड़ी तेजस्वी सिंह जीता है ऐसी जिंदगी

Tejasvi Singh Dahiya Lifestyle : आईपीएल 2026 (IPL 2026) के नए स्टार तेजस्वी सिंह दहिया का अंदाज सिर्फ क्रिकेट की पिच तक ही सीमित नहीं है। मैदान के बाहर उनकी लाइफस्टाइल, शौक, और उनका अनूठा फैशन सेंस आज के युवाओं को आकर्षित करता है। ये सब देखकर लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 24 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज तेजस्वी फिल्मी स्टार से कम नहीं!