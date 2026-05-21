Tejasvi Singh Dahiya : एक नंबर के घुम्मकड़, थार के शौकीन; 3 करोड़ का ये खिलाड़ी तेजस्वी सिंह जीता है ऐसी जिंदगी

तेजस्वी सिंह दहिया की फाइल फोटो | Credit- Tejasvi Singh Dahiya/Instagram
Tejasvi Singh Dahiya Lifestyle : आईपीएल 2026 (IPL 2026) के नए स्टार तेजस्वी सिंह दहिया का अंदाज सिर्फ क्रिकेट की पिच तक ही सीमित नहीं है। मैदान के बाहर उनकी लाइफस्टाइल, शौक, और उनका अनूठा फैशन सेंस आज के युवाओं को आकर्षित करता है। ये सब देखकर लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 24 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज तेजस्वी फिल्मी स्टार से कम नहीं!
तेजस्वी के इंस्टाग्राम को देखने के बाद आप भी यही बात कहेंगे, सच में ये खिलाड़ी घुम्मकड़ है। वैसे तो इन्होंने काफी कम पोस्ट की है लेकिन उनमें भी घुम्मकड़ी की तस्वीरें और वीडियो अधिक दिख रही हैं। उपरोक्त तस्वीर को देखिए और कैप्शन पढ़िए- Where the wild things are (जंगली चीजें कहां हैं)।
जब भी क्रिकेट सीजन खत्म होता है और उन्हें ब्रेक मिलता है, तेजस्वी को प्रकृति के करीब जाना पसंद है। उन्हें चकाचौंध वाली जगहों से ज्यादा शांति पसंद है।
इस फोटो को देखने के बाद लगता है कि थार से इनको कितना लगाव है। वैसे भी जंगल-पहाड़ में घूमने-फिरने वालों को ऐसी गाड़ी पसंद आती है। तेजस्वी भी ट्रैवल के लिए थार से दोस्तों के साथ जाते हैं।
तेजस्वी का फैशन और हेयरस्टाइल 'क्लासिक' और 'कम्फर्ट' का मिक्स है। सनग्लास, हेयरस्टाइल, टी-शर्ट, जींस और स्नीकर्स तो देखिए जरा! ये लुक गजब का है। यहां तेजस्वी का जलवा दिख रहा है। इसे देखने के बाद आप इनको फैशन-स्टाइल के मामले में कितना नंबर देना चाहेंगे?
आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें ₹3 करोड़ की भारी-भरकम राशि में खरीदा। इसके अलावा घरेलू मैच भी खेलते हैं। अभी इनकी संपत्ति 3-4 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है।
|तेजस्वी सिंह दहिया: एक नजर में
|डिटेल्स
|आईपीएल फ्रेंचाइजी
|कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
|ऑक्शन प्राइज
|₹3 करोड़
|घरेलू टीम
|दिल्ली
|बल्लेबाजी का अंदाज
|दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज
|आईपीएल डेब्यू
|बनाम मुंबई इंडियंस (20 मई 2026)
|डेब्यू मैच का योगदान
|12 गेंदों में 11 रन (2 चौके)
आपको तेजस्वी के खेल के अलावा हेयरस्टाइल, फैशन सेंस-स्टाइल आदि को लेकर क्या अच्छा लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की और कमाल की स्टोरीज पढ़ने के लिए पत्रिका के लाइफस्टाइल सेक्शन से जुड़े रहिए।
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