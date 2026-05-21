International Tea Day 2026 : ‘धुरंधर’ की नमक वाली चाय सहित ये हैं भारत के Tea Lovers की 6 फेवरेट जगहें!

Famous Chai Points in India: आज 21 मई है और पूरी दुनिया में 'अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस' (International Tea Day 2026) मनाया जा रहा है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि भारतीय कल्चर का एक हिस्सा भी है। आज की इस स्टोरी में हम देश की मशहूर चाय की दुकानों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप टी लवर्स होने के साथ-साथ घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो इन 6 जगहों पर जाकर चाय की चुस्की ले सकते हैं।