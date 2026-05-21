Mango Shrikhand: आम से घर पर बनाएं ठंडा-ठंडा मैंगो श्रीखंड, फूड ब्लॉगर ने बताई आसान रेसिपी

मैंगो श्रीखंड रेसिपी | image credit gemini
Mango Shrikhand Recipe in Hindi: गर्मियों का मौसम आम प्रेमियों के लिए खास होता है क्योंकि इस दौरान तरह-तरह के आम बाजार में आसानी से मिलते हैं। ऐसे में यदि आप सिर्फ आम खाकर या मैंगो शेक पीकर बोर हो गए हैं, तो कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने के लिए 'मैंगो श्रीखंड' एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाना बेहद आसान है। आइए, फूड ब्लॉगर ज्योति लाहोटी द्वारा शेयर स्टेप-बाय-स्टेप इसकी रेसिपी जानते हैं।
मैंगो श्रीखंड न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला दही प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन स्रोत है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और गट हेल्थ (Gut Health) को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं, आम विटामिन-ए, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करने और आंखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
डिस्क्लेमर: यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको आम, दही या चीनी का सेवन करने से मना किया है, तो इसका सेवन न करें। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें।
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