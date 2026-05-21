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Mango Shrikhand: आम से घर पर बनाएं ठंडा-ठंडा मैंगो श्रीखंड, फूड ब्लॉगर ने बताई आसान रेसिपी

Easy Mango Shrikhand Recipe: दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में अगर आप कुछ स्वादिष्ट और ठंडा खाने का सोच रहे हैं, तो आप यहां बताए गए तरीके से मैंगो श्रीखंड बना सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 21, 2026

Mango Shrikhand Recipe, Easy Mango Shrikhand Recipe

मैंगो श्रीखंड रेसिपी | image credit gemini

Mango Shrikhand Recipe in Hindi: गर्मियों का मौसम आम प्रेमियों के लिए खास होता है क्योंकि इस दौरान तरह-तरह के आम बाजार में आसानी से मिलते हैं। ऐसे में यदि आप सिर्फ आम खाकर या मैंगो शेक पीकर बोर हो गए हैं, तो कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने के लिए 'मैंगो श्रीखंड' एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाना बेहद आसान है। आइए, फूड ब्लॉगर ज्योति लाहोटी द्वारा शेयर स्टेप-बाय-स्टेप इसकी रेसिपी जानते हैं।

मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए आवश्यक सामग्री (Required Ingredients for Mango Shrikhand )

  • ताजा दही: 500 ग्राम
  • आम: 2
  • पिसी हुई चीनी: स्वादानुसार
  • इलायची पाउडर: 1/3 टीस्पून
  • बादाम की कतरन: 1 टेबलस्पून
  • पिस्ता की कतरन: 1 टेबलस्पून
  • केसर: 3-4 धागे
  • गुलाब जल: 1/4 टीस्पून

मैंगो श्रीखंड बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि (Step-by-Step Method to Make Mango Shrikhand)

  • स्टेप 1:दही को मलमल के कपड़े में डालकर 3 घंटे के लिए टांग दें, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए।
  • स्टेप 2:इसके बाद दही को अच्छी तरह छान लें।
  • स्टेप 3:एक आम का पल्प बना लें और दूसरे आम को बारीक टुकड़ों में काट लें।
  • स्टेप 4:एक बड़े बाउल में दही निकालें और विस्कर की मदद से उसे तब तक अच्छी तरह फेंटें, जब तक वह एकदम क्रीमी न हो जाए।
  • स्टेप 5:अब इसमें पिसी हुई चीनी और आम का पल्प डालकर 5 मिनट तक और फेंटें।
  • स्टेप 6:अंत में इसमें कटे हुए आम, इलायची पाउडर, बादाम-पिस्ता की कतरन, भीगी हुई केसर और गुलाब जल डालकर अच्छे से मिक्स करें।
  • स्टेप 7:अब तैयार श्रीखंड को एक घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रखें। इसके बाद स्वादिष्ट ठंडे मैंगो श्रीखंड का आनंद लें।

मैंगो श्रीखंड खाने के फायदे (Health Benefits of Eating Mango Shrikhand)

मैंगो श्रीखंड न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला दही प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन स्रोत है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और गट हेल्थ (Gut Health) को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं, आम विटामिन-ए, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करने और आंखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। 

डिस्क्लेमर: यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको आम, दही या चीनी का सेवन करने से मना किया है, तो इसका सेवन न करें। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। 

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Published on:

21 May 2026 07:03 am

Hindi News / Lifestyle News / Mango Shrikhand: आम से घर पर बनाएं ठंडा-ठंडा मैंगो श्रीखंड, फूड ब्लॉगर ने बताई आसान रेसिपी

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