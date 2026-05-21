Mango Shrikhand: आम से घर पर बनाएं ठंडा-ठंडा मैंगो श्रीखंड, फूड ब्लॉगर ने बताई आसान रेसिपी

मैंगो श्रीखंड न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला दही प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन स्रोत है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और गट हेल्थ (Gut Health) को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं, आम विटामिन-ए, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करने और आंखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।