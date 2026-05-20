‘मैं तुम्हारे लिए बोली लगाऊंगा’, मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी से LSG के मालिक ने की बात, गावस्कर ने दे दी नई हवा

इस पारी ने कई आईपीएल रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैच के दौरान एलएसजी के हेड कोच जस्टिन लैंगर के साथ टीम के ओनर संजीव गोयनका भी सूर्यवंशी की पारी के लिए तालियां बजाते नजर आए। मैच खत्म होने के बाद संजीव गोयनका को वैभव सूर्यवंशी के साथ बातचीत करते देखा गया। इस दौरान कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि संजीव गोयनका शायद वैभव सूर्यवंशी से कह रहे होंगे कि वह जल्द ही उनके लिए बोली लगाएंगे। हालांकि, सुनील गावस्कर ने यह बात मजाक में कही, लेकिन इसने आईपीएल में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।