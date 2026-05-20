वैभव सूर्यवंशी के अनोखे सेलिब्रेशन का मतलब क्या था? मैच खत्म होने के बाद हंसते हुए बताई पूरी सच्चाई

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मैं बस सोच रहा था कि आज मुझे शुरुआत में ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए, और अगर मैं ज़्यादा देर तक बैटिंग करूँगा, तो इससे दूसरे छोर पर मौजूद बैटर को भी मदद मिलेगी। मुझे पता है कि मैं कभी भी दो-तीन बाउंड्री या छक्के लगा सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता हूं।" अपने सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। मैं बस हर मैच में कुछ नया करता हूँ। मैं इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं करता। इसके पीछे कोई खास मतलब नहीं होता। पिछले मैच में मैंने जो सेलिब्रेशन किया था, उसका भी कोई मतलब नहीं था। मैं बस नई-नई चीज़ें आज़माता रहता हूँ।"