मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार फिर नहीं मिली जगह, भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर अजित अगरकर पर साधा निशाना

फैंस के इस भारी गुस्से के पीछे बेहद मजबूत आंकड़े हैं। भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए आईपीएल 2026 में एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग सीजन खेल रहे हैं। वो 13 मैचों में 24 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे (लीडर) बने हुए हैं। इस सीजन में जहां बल्लेबाज 250+ का स्कोर आसानी से बना रहे हैं, वहां भुवी ने 7.70 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। इसी सीजन में वो आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 200 आईपीएल विकेट पूरे किए हैं, साथ ही उन्होंने अपने ओवरऑल टी20 करियर में 350 विकेटों का आंकड़ा भी पार कर लिया है। पावरप्ले हो या डेथ ओवर्स, भुवि का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है।