कुछ मीठा खाने का मन है? तो घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी आम फिरनी, फूड ब्लॉगर ने बताई रेसिपी!

Summer Special Mango Dessert: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग एक-दूसरे से मिलने के लिए वीकेंड का इंतजार करते हैं। ऐसे में अगर इस वीकेंड आपके घर मेहमान आने वाले हैं, या आप कुछ टेस्टी और अलग खाने की सोच रहे हैं, तो आप आम फिरनी बना सकते हैं। इन दिनों बाजार में आम बड़े आसानी से मिल रहे हैं, इसलिए आपको इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए, फूड ब्लॉगर भारती पाटनी से जानते हैं आम फिरनी बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी।