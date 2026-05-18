18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Storytelling आर्ट कैसे सीखें? कहानी को पन्नों से लेकर मंच तक ले जाने के 10 तरीके

Kahani Kaise Likhe: गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में अगर आप कोई नया स्किल सीखने के लिए कहानी लिखना या सुनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए Story Writing और Storytelling Tips आपके काम आ सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 18, 2026

Story Writing and Storytelling Tips, Kahani Kaise Likhe

कहानी कैसे लिखें(representative image) image credit gemini|

Story Writing and Storytelling Tips in Hindi: हर इंसान के अंदर एक कहानीकार छिपा होता है। हम बचपन से ही कहानियां सुनते और सुनाते आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी लिखना और उसे सही ढंग से सुनाना एक कला है। इसे कुछ खास तरीके अपनाकर बहुत आसानी से डेवलप किया जा सकता है। जेके रोलिंग की 'हैरी पॉटर' सीरीज से लेकर पाउलो कोएलो की 'द अल्केमिस्ट' जैसी मशहूर अंतरराष्ट्रीय किताबों तक, ऐसे कई सोर्स हैं, जो हमें बताते हैं कि कहानी कैसे लोगों के दिलों तक पहुंचाई जाती है। कहानी कहना और लिखना कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि यह लगातार अभ्यास का नतीजा है। चाहे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हों या किसी मंच पर अपनी बात रख रहे हों, ये तरीके हर जगह आपके काम आएंगे। आइए जानते हैं कहानी लिखने और उसे सुनाने के 5-5 सबसे असरदार और प्रैक्टिकल तरीके।

कहानी लिखने के 5 जरुरी टिप्स (5 ways to write a story)

1. ऑब्जर्वेशन और असल जिंदगी से जुड़ाव (Observation and connection with real life)

एक अच्छी कहानी हमेशा हमारे आस-पास ही होती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखें। असल जिंदगी के अनुभव और छोटे-छोटे उदाहरण आपकी कहानी में जान डाल देते हैं। अपने आस-पास के लोगों और घटनाओं को शब्दों में पिरोना सीखें।

2. रोचक शुरुआत व हुक (Interesting beginning and a hook)

आपकी कहानी की पहली कुछ लाइनें ही तय कर देती हैं कि पाठक उससे जुड़ेगा- पूरा पढ़ेगा या नहीं। शुरुआत में कोई सवाल, रहस्य या चौंकाने वाली बात लिखें, जो पाठक को पन्ना पलटने पर मजबूर करें। इसे 'हुक पॉइंट' कहते हैं, जो पाठक को इंगेज करता है।

3. किरदारों की गहराई (The depth of characters)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर लेखक बताते हैं कि आपके किरदार ऐसे होने चाहिए, जिनसे लोग जुड़ सकें। मशहूर किताब 'हीरो विद ए थाउजेंड फेसेज' के अनुसार, किरदार के संघर्ष, उसकी कमियां और उसका सफर ही कहानी को सबसे ज्यादा रोचक बनाते हैं।

4. निडर होकर ड्राफ्ट लिखना (Writing a draft without fear)

मशहूर लेखकों का मानना है कि खराब ड्राफ्ट लिखने से कभी मत डरें। बस लिखना शुरू करें। परफेक्शन की चिंता छोड़ दें और जो दिमाग में आ रहा है, उसे पन्नों पर उतारें। कहानी को संवारने का काम बाद में एडिटिंग के दौरान किया जा सकता है।

5. कारण और प्रभाव (Cause and effect)

कहानी में घटनाएं सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उन्हें होना है। हर घटना किसी पिछली घटना का नतीजा होनी चाहिए। यह 'क्यों' और 'कैसे' का तालमेल आपकी कहानी को विश्वसनीय बनाता है।

कहानी सुनाने के 5 तरीके (5 ways to tell a story)

1. ऑडियंस को समझें (Understand your audience)

कहानी सुनाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपकी ऑडियंस कौन है, उसी के हिसाब से अपनी टोन सेट करें। युवाओं के लिए टोन अलग होगा और बुजुर्गों या प्रोफेशनल्स के लिए अलग।

2. आवाज के उतार-चढ़ाव पर काम करें (Work on voice modulation)

सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी आवाज भी कहानी कहती है। जब कहानी में सस्पेंस हो तो आवाज धीमी करें और जब उत्साह की बात हो तो आवाज तेज करें। एक ही टोन में कहानी कभी नहीं सुनानी चाहिए, इससे लोग बोर हो जाते हैं।

3. बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट (Body language and eye contact)

श्रोताओं की आंखों में देखकर बात करें। आपके चेहरे के भाव और हाथों के इशारे कहानी के इमोशन से मैच करने चाहिए। इससे सुनने वाला आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट हो जाता है और कहानी उसे अपनी लगने लगती है।

4. कहानी पर विश्वास करें (Believe in your story)

दुनिया के महान स्टोरीटेलर्स का रहस्य यही है कि जब तक आप खुद अपनी कहानी को महसूस नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला भी उससे नहीं जुड़ पाएगा। कहानी में सच्चाई और आपके खुद के इमोशन होने चाहिए, तभी वह लोगों के जेहन में हमेशा के लिए छाप छोड़ती है।

5. ठहराव की ताकत (The power of a pause)

कहानी सुनाते वक्त किसी अहम बात या क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक छोटा सा पॉज यानी ठहराव लें। यह सन्नाटा, सुनने वालों के अंदर एक उत्सुकता पैदा कर देता है कि 'अब आगे क्या होगा?'

इन छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छी कहानी लिखने के साथ-साथ एक अच्छे स्टोरीटेलर भी बन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 10:25 am

Hindi News / Lifestyle News / Storytelling आर्ट कैसे सीखें? कहानी को पन्नों से लेकर मंच तक ले जाने के 10 तरीके

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सर्वे का बड़ा खुलासा: ऑफिस के दबाव में सेहत से समझौता कर रही हैं महिलाएं, जानें बचाव के तरीके

Working Women Health Problems,Women Health and Career Balance
लाइफस्टाइल

Surati Khaman Recipe : घर पर बनाएं बाजार जैसा सॉफ्ट और जालीदार सुरती खमन

Chana Dal Khaman Recipe, Chana Dal Khaman Recipe
लाइफस्टाइल

AC नहीं था फिर भी ठंडे रहते थे पुराने घर, जानिए आंगन और जालियों का साइंस

Traditional Indian House Cooling Techniques, Bina AC Ke Ghar Thanda Kaise Rehte The
लाइफस्टाइल

Benefits Of Abacus:  अबेकस सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग के लिए है बेहतरीन कसरत 

Benefits Of Abacus, How To Improve Child Memory
लाइफस्टाइल

How To Keep Children Happy: आज के समय में खुद को और बच्चों को खुश कैसे रखें? जानें क्या कहती है रिसर्च

How To Keep Children Happy,Khush Rehne Ka Tarika
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.