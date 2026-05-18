Heat Stroke Symptoms : तपती गर्मी बच्चों के लिए खतरनाक! 5 लक्षण दिखने पर तुरंत जाएं अस्पताल, NDMA ने दी जानकारी

Heat Stroke Symptoms in Kids :भीषण गर्मी (हीटवेव) के दौरान बच्चों में दिखने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों और उनके लक्षणों को समझना जरूरी है। गृह मंत्रालय (MHA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA India) ने बताया है कि लू लगना बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसको लेकर लू लगने के सामान्य लक्षण, चेतावनी और आपातकाल वाले संकेतों के बारे में एक पोस्ट के जरिए समझाया है।