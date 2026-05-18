30 सेकंड का Chair Test बता सकता है आपकी फिटनेस और Health Risk? रिसर्च में खुलासा

इस टेस्ट में व्यक्ति को एक कुर्सी पर बैठकर 30 सेकंड के अंदर जितनी बार हो सके, उतनी बार उठना और वापस बैठना होता है। इस दौरान देखा जाता है कि शरीर कितनी आसानी और तेजी से मूव कर रहा है। रिसर्च में 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के 1,800 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने उनकी बैठने-उठने की क्षमता, वजन और शरीर की ताकत को मापा। इसके बाद जो नतीजे सामने आए, उन्होंने डॉक्टरों को भी चौंका दिया।