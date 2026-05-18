Ebola Virus से 80 से अधिक मौतें, WHO ने Global Health Emergency घोषित किया, बचने के लिए दी ये सलाह

एजेंसी ने पुष्ट मामलों को तुरंत आइसोलेट करने और संपर्क में आए लोगों की दैनिक निगरानी करने की सलाह दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित किया जाए और संपर्क में आने के 21 दिनों बाद तक कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा न की जाए। इसके साथ ही, WHO ने देशों से आग्रह किया है कि वे डर के मारे अपनी सीमाएं बंद न करें या यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध न लगाएं।