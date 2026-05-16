Schistosomiasis Symptoms in women : गंदे पानी में नहाने से महिलाओं के प्रजनन अंगों पर असर, हो रही ये बीमारी, जानिए लक्षण

Schistosomiasis Symptoms: हम अक्सर यही सोचते हैं कि नदी या तालाब के गंदे पानी से सिर्फ पेट खराब होता है, दस्त लगते हैं या त्वचा पर खुजली होती है। The Lancet की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठहरे हुए और गंदे पानी में नहाने या कपड़े धोने से महिलाओं को एक ऐसी बीमारी हो रही है जो उनके अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। इस बीमारी की वजह से महिलाओं के मां बनने तक में दिक्कत आ सकती है।