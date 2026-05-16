Norovirus Vaccine: असरदार है नोरोवायरस की नई वैक्सीन, बुजुर्गों पर परीक्षण सफल

उम्र बढ़ने के साथ इंसानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता (Immunity) कमजोर होने लगती है। इस वजह से बुजुर्गों का शरीर नोरोवायरस के हमले को कम झेल पाता है और वायरस पेट तथा आंतों को बहुत जल्दी और ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। बुजुर्गों के शरीर में पानी का स्तर युवाओं के मुकाबले पहले ही कम होता है। ऐसे में लगातार उल्टी-दस्त होने से उनके शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स (जैसे सोडियम, पोटैशियम) बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं।