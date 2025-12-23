Norovirus Prevention: सॉफ्ट ड्रिंक पीना आपको इस खतरनाक वायरस का शिकार बना सकता है! डॉक्टर से जानें इससे बचने के घरेलू उपाय

Norovirus Prevention: सर्दियां शुरू होते ही एक नए नाम और नए लक्षणों के साथ एक नया वायरस, नोरोवायरस सामने आया है। सर्दियों में इसके बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसका सीधा संबंध हमारे पेट से है? इसके लक्षणों की हम बात करें तो उल्टी, दस्त और बुखार सबसे आम लक्षण हैं। इसके बढ़ने और घातक होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको हम 'स्टमक फ्लू' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विज्ञान इस बात का सीधे तौर पर खंडन करता है कि इसका स्टमक फ्लू से कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक घातक बीमारी है और इससे बचना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है।