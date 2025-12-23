23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

स्वास्थ्य

Norovirus Prevention: सॉफ्ट ड्रिंक पीना आपको इस खतरनाक वायरस का शिकार बना सकता है! डॉक्टर से जानें इससे बचने के घरेलू उपाय

Norovirus Prevention: अभी हाल ही में नोरोवायरस का नाम बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। डॉक्टर हों या आमजन या फिर इससे ग्रसित मरीज, सबका केंद्र बस एक ही है कि इससे कैसे बचा जाए। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स से यह कैसे बढ़ता है और इससे बचने के 4 घरेलू उपाय कौन-कौन से हैं।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 23, 2025

Norovirus Prevention, Norovirus And Soft Drinks

Norovirus Prevention (photo- gemini AI)

Norovirus Prevention: सर्दियां शुरू होते ही एक नए नाम और नए लक्षणों के साथ एक नया वायरस, नोरोवायरस सामने आया है। सर्दियों में इसके बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसका सीधा संबंध हमारे पेट से है? इसके लक्षणों की हम बात करें तो उल्टी, दस्त और बुखार सबसे आम लक्षण हैं। इसके बढ़ने और घातक होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको हम 'स्टमक फ्लू' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विज्ञान इस बात का सीधे तौर पर खंडन करता है कि इसका स्टमक फ्लू से कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक घातक बीमारी है और इससे बचना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है।

डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार हर साल लगभग 68.5 करोड़ लोग इस वायरस का शिकार होते हैं। इसमें हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। इसके लक्षण भी अचानक से दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि लक्षणों को टालना ज्यादा घातक होता है, क्योंकि इसके लक्षण दिखते ही एकदम से हैं, तो अचानक इतनी जल्दबाजी में कौन क्या ही कर लेगा। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए घरेलू उपाय कौन-कौन से हैं।

नोरोवायरस और सॉफ्ट ड्रिंक्स का संबंध(Norovirus And Soft Drinks)

गाढ़े फलों के जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से ये वायरस ट्रिगर होता है। डॉक्टर का कहना है कि सर्दियों में जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन बढ़ा देते हैं, वही नोरोवायरस का बड़ा कारण होता है। इसलिए डॉक्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से बचना चाहिए।

नोरोवायरस से बचने के लिए घरेलू उपाय(Norovirus Prevention)

डॉ. आदित्य सोनी का साफ कहना है कि इस वायरस का कोई एंटीवायरल इलाज नहीं होता है। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पर्याप्त तरल लें और आराम करें। इसके अलावा आप निम्न घरेलू उपाय अपना सकते हैं:

1.ओआरएस (ORS) और साफ तरल: डॉक्टर का कहना है कि इसके लक्षणों में पेट में दर्द और उल्टी ही ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए इससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में तरल पेय का सेवन करें। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में प्यास कम लगती है, यह सोचकर आप पानी पिएं ही नहीं। जरूरी ये भी नहीं है कि आप ओआरएस को बाजार से खरीदकर ही पिएं, इसे आप घर पर भी बना सकते हैं।

2. एक साथ ज्यादा पानी न पिएं: डॉ. आदित्य सोनी का कहना है कि एक बार में ज्यादा पानी पीने की जगह आपको छोटे-छोटे अंतराल पर पानी पीना चाहिए। इसका कारण ये है कि कई बार आपने भी गौर किया होगा कि जब आप थोड़ा ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको उल्टी का मन करने लगता है। इसलिए जब मन न हो तब बिल्कुल पानी न पिएं और जरूरत होने पर भी शरीर की आवश्यकता से ज्यादा न पिएं।

3. दूषित पानी पीने से बचें: डॉक्टर सोनी के अनुसार इस खतरनाक वायरस का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि आप स्वच्छ जल का सेवन कम करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सब ही ऐसा करते हैं। दूषित जल से मतलब केवल गंदा पानी ही नहीं है, बल्कि ऐसे पानी से भी है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज और पोषक तत्व उपलब्ध न हों। इसलिए साफ पेयजल का प्रयोग करना आपको काफी हद तक नोरोवायरस से बचा सकता है।

4. ज्यादा भारी खाना: सर्दी के मौसम में अक्सर लोग बहुत ज्यादा तला हुआ और गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। सर्दी हो या गर्मी, हमारा पाचन तो अपनी क्रिया के अनुसार ही होता है। गरिष्ठ भोजन इस वायरस के फैलने का एक बड़ा कारण है, इसलिए जितना हो सके इससे परहेज करें।

