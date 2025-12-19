Norovirus Symptoms: अचानक उल्टी-दस्त? सावधान! नॉरोवायरस हो सकता है वजह, तेजी से फैलने वाला खतरनाक वायरस

नॉरोवायरस का कोई खास इलाज या दवा नहीं है। इलाज का मतलब है लक्षणों से राहत पाना। इसके लिए खूब पानी और ORS पीना, आराम करना, हल्का और सादा खाना खाना काफी जरूरी है। इससे बचाव के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना, खाना अच्छी तरह पकाना, गंदी सतहों को साफ रखना, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइजर नॉरोवायरस पर ज्यादा असरदार नहीं होता, इसलिए हाथ धोना सबसे जरूरी है।