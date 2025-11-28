क्या है नोरोवायरस? Thanksgiving के बीच फैली ये बीमारी, 380 लोग इसकी चपेट में

छुट्टियों में लोग नए-नए व्यंजन बनाते हैं और ज्यादा भीड़ में मिलते हैं। यही नोरोवायरस के फैलने के मौके बढ़ा देता है। इसलिए खाने को अच्छे से पकाएं। हाथों की सफाई का ध्यान रखें। ज्यादा भीड़ वाले इवेंट में सतर्क रहें। अगर हल्का सा भी लक्षण हो तो घर पर ही रहें। थैंक्सगिविंग का त्योहार खुशियों भरा होता है, लेकिन इस दौरान स्वच्छता और सावधानी बरतना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देने से आप और आपके परिवार को नोरोवायरस जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है।