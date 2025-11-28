Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या है नोरोवायरस? Thanksgiving के बीच फैली ये बीमारी, 380 लोग इसकी चपेट में

Thanksgiving Norovirus: थैंक्सगिविंग पर नोरोवायरस केस बढ़ रहे हैं। जानें इसके लक्षण, बचाव और क्यों छुट्टियों में इसका खतरा दोगुना हो जाता है। पूरी गाइड पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 28, 2025

Thanksgiving Norovirus

Thanksgiving Norovirus (photo- freepik)

Thanksgiving Norovirus: अमेरिका में थैंक्सगिविंग का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। ऐसे में वहां नोरोवायरस के। हाल के CDC डेटा के अनुसार, हाल ही में अमेरिका में नोरोवायरस के मामले बढ़े हैं। 15 नवंबर तक के सप्ताह में लगभग 14% टेस्ट पॉजिटिव आए, यानी 2,700 टेस्ट में से करीब 380 लोगों में ये वायरस पाया गया।

नोरोवायरस क्या है?

CDC के अनुसार, नोरोवायरस अमेरिका में उल्टी, दस्त और फूडबॉर्न बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। यह वायरस बहुत जल्दी फैलता है और पेट या आंतों में सूजन पैदा करता है। किसी को भी यह हो सकता है, लेकिन कच्चे ऑयस्टर या शेलफिश खाने से जोखिम बढ़ जाता है।

नोरोवायरस के लक्षण

वायरस से संक्रमित होने के 12-48 घंटे के अंदर लक्षण दिखने लगते हैं। आम लक्षणों में पेट में दर्द, मिचली और उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द कभी-कभी यह डिहाइड्रेशन भी कर सकता है, जिसके संकेत पेशाब कम आना, मुंह और गला सूखा होना, चक्कर आना, बिना आंसुओं के रोना, असामान्य नींद या थकान शामिल हैं।

नोरोवायरस से बचने के तरीके

नोरोवायरस जल्दी फैलता है, लेकिन सावधानी बरतकर आप खुद और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। बार-बार हाथ धोएं, खासकर खाना खाने से पहले और बाद में। शेलफिश अच्छी तरह पकाएं, फल और सब्जियां धोकर ही खाएं। साफ-सफाई और डिसइंफेक्शन, संक्रमित सतहों को अच्छी तरह साफ करें। लॉन्ड्री गर्म पानी में धोएं। बीमार होने पर घर पर रहें, लक्षण खत्म होने के 48 घंटे तक बाहर न निकलें।

थैंक्सगिविंग के समय खास सावधानी

छुट्टियों में लोग नए-नए व्यंजन बनाते हैं और ज्यादा भीड़ में मिलते हैं। यही नोरोवायरस के फैलने के मौके बढ़ा देता है। इसलिए खाने को अच्छे से पकाएं। हाथों की सफाई का ध्यान रखें। ज्यादा भीड़ वाले इवेंट में सतर्क रहें। अगर हल्का सा भी लक्षण हो तो घर पर ही रहें। थैंक्सगिविंग का त्योहार खुशियों भरा होता है, लेकिन इस दौरान स्वच्छता और सावधानी बरतना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देने से आप और आपके परिवार को नोरोवायरस जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

H5N5 वायरस से हुई दुनिया की पहली मौत! जानिए क्यों है ये Virus इतना खतरनाक
स्वास्थ्य
H5N5 Virus Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 01:40 pm

Hindi News / Health / क्या है नोरोवायरस? Thanksgiving के बीच फैली ये बीमारी, 380 लोग इसकी चपेट में

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Gene Therapy : अंधापन हो या कैंसर, जीन थेरेपी से इतनी सारी जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव

gene therapy in Hindi, gene therapy for cancer, gene therapy for rare disease,
Patrika Special News

10,000 कैलोरी रोज… और अचानक मौत! Fitness Challenge ने ले ली 30 साल के कोच की जान

Fitness Challenge
स्वास्थ्य

Chewing Gum Benefits: खिलाड़ी मैच में क्यों चबाते हैं गम? 2 रुपये की इस चीज के हैं अनेक फायदे, स्टडी में हुआ प्रूफ

Chewing Gum Benefits
स्वास्थ्य

Tattoo Health Risks: टैटू प्रेमियों सावधान! इंक से हो सकती है ये बीमारी, नई स्टडी में खुलासा!

Tattoo Health Risks
स्वास्थ्य

Single Dose Dengue Vaccine : एक डोज से डेंगू का इलाज! इस देश में दुनिया का पहला डेंगू का टीका अप्रूव

Single Dose Dengue Vaccine
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.