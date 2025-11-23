H5N5 वायरस से हुई दुनिया की पहली मौत! जानिए क्यों है ये Virus इतना खतरनाक

बीमार या मरे हुए पक्षियों को न छुएं, अगर जरूरी हो तो दस्ताने, मास्क और आंखों की सुरक्षा पहनें। हाथ धोना सबसे बड़ा हथियार है। पक्षियों, उनके बाड़े या उनसे जुड़े किसी सामान को छूने के बाद साबुन से हाथ धोएं। बच्चों को पक्षियों से दूर रखें,

उन्हें बिना निगरानी के बाड़े में न जाने दें। बिल्लियां, कुत्ते या पालतू पक्षी भी संक्रमित जंगली पक्षियों से बीमारी पकड़ सकते हैं।

अगर किसी पक्षी को अजीब लक्षण दिखें, उड़ना बंद, अचानक मौत, तो तुरंत सूचना दें। चिकन या अंडे को अच्छे से पकाएं। कच्चा दूध या अधपका चिकन कभी न खाएं।