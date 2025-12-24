Winter Sleep Tips: रात में स्वेटर मोजे पहन कर सोना फायदेमंद या नुकसानदायक? जानिए क्या कहता है विज्ञान

जब रात होती है और सोने का समय आता है, तो हमारा दिमाग शरीर को एक सिग्नल देता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर (अंदरूनी तापमान) को थोड़ा कम किया जाए। यही प्रक्रिया हमें गहरी नींद में जाने में मदद करती है। शरीर अपने तापमान को खुद संतुलित करता है, इसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया ठीक से न हो, तो नींद टूटती है या देर से आती है।