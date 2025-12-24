Winter Sleep Tips: रात में स्वेटर मोजे पहन कर सोना फायदेमंद या नुकसानदायक? जानिए क्या कहता है विज्ञान

Winter Sleep Tips (Photo- freepik)
Winter Sleep Tips: सर्दियों में रजाई के अंदर से स्वेटर और मोजे उतारने का मन ही नहीं करता। ठंडी हवा लगते ही शरीर सिकुड़ जाता है और लगता है कि जैसे बिना लेयर के नींद आएगी ही नहीं। लेकिन क्या सच में स्वेटर और मोजे पहनकर सोना सेहत और नींद के लिए सही है? इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प और विज्ञान से जुड़ा हुआ है।
जब रात होती है और सोने का समय आता है, तो हमारा दिमाग शरीर को एक सिग्नल देता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर (अंदरूनी तापमान) को थोड़ा कम किया जाए। यही प्रक्रिया हमें गहरी नींद में जाने में मदद करती है। शरीर अपने तापमान को खुद संतुलित करता है, इसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया ठीक से न हो, तो नींद टूटती है या देर से आती है।
यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन शरीर को ठंडा होने के लिए कुछ हिस्सों का गर्म होना जरूरी होता है। खासतौर पर हाथ और पैर। जब पैर गर्म होते हैं, तो उनमें मौजूद नसें फैल जाती हैं। इससे शरीर की गर्मी बाहर निकलती है और अंदर का तापमान तेजी से गिरता है। इसी वजह से शरीर को नींद आने में आसानी होती है।
रिसर्च बताती है कि पैरों को गर्म रखने से नींद जल्दी आती है। सर्द मौसम में जो लोग मोजे पहनकर सोते हैं, वे जल्दी सो जाते हैं, ज्यादा देर तक सो पाते हैं और उनकी नींद कम टूटती है। लेकिन ध्यान रहे, मोजे बहुत टाइट या सिंथेटिक न हों। ढीले और सूती मोजे सबसे बेहतर माने जाते हैं।
स्वेटर के मामले में बात थोड़ी अलग है। अगर स्वेटर हल्का, सांस लेने वाला (breathable) और ज्यादा मोटा न हो, तो ठंडे कमरे में यह आराम दे सकता है। लेकिन बहुत मोटा या भारी स्वेटर पहनने से शरीर ज्यादा गर्म हो सकता है, जिससे पसीना आए, बेचैनी हो और नींद खराब हो जाए।
यह जरूरी नहीं कि जो एक व्यक्ति पर काम करे, वह दूसरे पर भी उतना ही असर करे। उम्र, वजन, हार्मोन, कमरे का तापमान और बिस्तर की क्वालिटी, ये सभी चीजें नींद और शरीर के तापमान को प्रभावित करती हैं।
