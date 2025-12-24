Sepsis Symptoms: क्या है सेप्सिस? शरीर खुद पर ही करने लगता है हमला, जानें इस जानलेवा बीमारी के लक्षण

Sepsis Symptoms: सेप्सिस एक बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम की जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया के कारण होती है। आमतौर पर जब शरीर में कोई इंफेक्शन होता है, तो इम्यून सिस्टम सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। लेकिन सेप्सिस में यही इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है और अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है। यह समस्या आम इंफेक्शन जैसे यूरिन इंफेक्शन या निमोनिया से भी शुरू हो सकती है, खासकर बुज़ुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अस्पताल में भर्ती मरीजों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों में।