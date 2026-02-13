13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

Diabetes Side Effects: डायबिटीज के मरीज हो जाएं सावधान! कहीं आप भी तो धीरे-धीरे नहीं हो रहे बहरे? जानिए क्या बोले डॉक्टर

Diabetes Side Effects: क्या डायबिटीज आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है? जानें ब्लड शुगर और Hearing Loss का संबंध, शुरुआती लक्षण और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 13, 2026

Diabetes Side Effects

Diabetes Side Effects (photo- gemini ai)

Diabetes Side Effects: डायबिटीज एक बहुत आम बीमारी है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह दिल, किडनी, नसों और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है? जी हां, यह बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है।

हाल ही में Dr Kunal Sood, जो Maryland में डॉक्टर हैं, उन्होंने Instagram पर बताया कि डायबिटीज और सुनने की कमजोरी के बीच गहरा संबंध हो सकता है। आमतौर पर लोग सुनने की समस्या को बढ़ती उम्र या ज्यादा शोर के संपर्क से जोड़ते हैं, लेकिन डायबिटीज भी इसका एक बड़ा कारण बन सकती है।

डायबिटीज से सुनने की क्षमता कैसे प्रभावित होती है?

डॉ सूद के मुताबिक, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनमें हल्की सुनने की कमजोरी होना आम बात है। खासकर हाई-फ्रीक्वेंसी आवाजें सुनने में परेशानी पहले शुरू होती है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में न रहे, तो यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ सकती है। असल में डायबिटीज शरीर की छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। हमारे कान के अंदर एक बेहद संवेदनशील हिस्सा होता है, जो सुनने के लिए सही ब्लड सप्लाई पर निर्भर करता है। जब शुगर ज्यादा रहती है, तो ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और कान की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है।

कितनी आम है यह समस्या?

रिसर्च के अनुसार, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में सुनने की कमजोरी काफी आम है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग 40% से लेकर 70% तक मरीजों में किसी न किसी स्तर की सुनने की समस्या देखी जा सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह हल्की होती है और धीरे-धीरे बढ़ती है।

शुरुआती संकेत क्या हैं?

सुनने की समस्या अचानक नहीं होती। इसके शुरुआती संकेत बहुत हल्के होते हैं, जैसे:

  • भीड़ या शोर वाली जगह पर बातचीत साफ न सुन पाना
  • आवाजें तो सुनाई देना लेकिन शब्द समझ न आना
  • बार-बार लोगों से बात दोहराने के लिए कहना
  • कई बार लोग इन संकेतों को उम्र या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

बचाव कैसे करें?

डॉ सूद का कहना है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। जितना बेहतर शुगर कंट्रोल होगा, उतना ही कम शरीर की छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान होगा और सुनने की क्षमता भी बेहतर बनी रह सकती है। डायबिटीज सिर्फ दिल या किडनी को ही नहीं, बल्कि सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और सुनने में हल्की भी परेशानी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और सही शुगर कंट्रोल ही सबसे अच्छा बचाव है।

Published on:

13 Feb 2026 05:19 pm

स्वास्थ्य / Diabetes Side Effects: डायबिटीज के मरीज हो जाएं सावधान! कहीं आप भी तो धीरे-धीरे नहीं हो रहे बहरे? जानिए क्या बोले डॉक्टर

स्वास्थ्य

