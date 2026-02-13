Diabetes Side Effects: डायबिटीज के मरीज हो जाएं सावधान! कहीं आप भी तो धीरे-धीरे नहीं हो रहे बहरे? जानिए क्या बोले डॉक्टर

डॉ सूद के मुताबिक, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनमें हल्की सुनने की कमजोरी होना आम बात है। खासकर हाई-फ्रीक्वेंसी आवाजें सुनने में परेशानी पहले शुरू होती है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में न रहे, तो यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ सकती है। असल में डायबिटीज शरीर की छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। हमारे कान के अंदर एक बेहद संवेदनशील हिस्सा होता है, जो सुनने के लिए सही ब्लड सप्लाई पर निर्भर करता है। जब शुगर ज्यादा रहती है, तो ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और कान की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है।