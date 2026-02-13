Autism Symptoms: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ऑटिज्म को पहचानना मुश्किल, नई रिसर्च में खुलासा

लड़कियों को बचपन से ही सामाजिक व्यवहार सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे दूसरों को देखकर उनकी नकल कर लेती हैं, जिससे उनकी परेशानी आसानी से नजर नहीं आती। कई बार उनका शांत या कम बोलना शर्मीला स्वभाव समझ लिया जाता है, जबकि असल में यह ऑटिज्म का संकेत हो सकता है। इसी वजह से कई महिलाएं बड़े होने तक बिना सही डायग्नोसिस के जीवन जीती रहती हैं। देर से पहचान होने पर उन्हें मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।