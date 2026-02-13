13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Kissing Health Benefits: सिर्फ 6 सेकंड का Kiss और मिलते हैं ये गजब फायदे, जानिए कैसे ठीक हो सकता है हेल्थ

Kissing Health Benefits: क्या आप जानते हैं 6 सेकंड का किस तनाव कम कर सकता है, मूड बेहतर बना सकता है और रिश्ते मजबूत कर सकता है? जानिए इसके वैज्ञानिक फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 13, 2026

Kissing Health Benefits

Kissing Health Benefits (Photo- gemini ai)

Kissing Health Benefits: जल्दी-जल्दी काम पर जाते समय एक छोटा सा गुडबाय किस देना अच्छा तो लगता है, लेकिन शायद इससे आपको किसिंग के पूरे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते। रिसर्च बताती है कि अगर किस कम से कम 6 सेकंड या उससे ज्यादा समय तक किया जाए, तो शरीर में फील-गुड हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, तनाव कम होता है और इमोशनल कनेक्शन भी मजबूत बनता है।

करीब 20 साल से कपल्स और लोगों के साथ काम कर रहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट Dr Ananya Sharma के मुताबिक, किसिंग जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा असरदार होती है।

6 सेकंड का किस क्यों खास होता है?

डॉ शर्मा बताती हैं कि हमारा शरीर तुरंत बॉन्डिंग मोड में नहीं जाता। जब किस थोड़ा लंबा होता है, तब दिमाग ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन भरोसा और नजदीकी बढ़ाता है। डोपामिन खुशी और उत्साह का एहसास देता है। सेरोटोनिन मूड को स्थिर रखने में मदद करता है। अगर किस बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो शरीर को पूरी तरह प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलता।

तनाव भी कम करता है किस

किस सिर्फ रोमांस नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर पर भी असर डालता है। इससे कॉर्टिसोल (तनाव वाला हार्मोन) कम हो सकता है। जब तनाव कम होता है, तो चिंता घटती है और नींद भी बेहतर हो सकती है। छोटी-छोटी प्यार भरी आदतें, जैसे रोज किस करना, दिमाग को सुरक्षा और अपनापन महसूस कराती हैं।

किस सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं

किसिंग सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है।

  • बच्चे के माथे पर किस
  • माता-पिता के गाल पर प्यार
  • पालतू जानवर को गले लगाना

ये सब भी शरीर को शांत और सुरक्षित महसूस कराते हैं। परिवार में प्यार भरा स्पर्श भावनात्मक सुरक्षा बढ़ाता है।

इम्युनिटी भी हो सकती है बेहतर

कुछ रिसर्च यह भी कहती हैं कि जब पार्टनर किस करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में बैक्टीरिया का आदान-प्रदान होता है। इससे शरीर की इम्युनिटी कुछ हद तक मजबूत हो सकती है। हालांकि यह बीमारी से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन शरीर की अनुकूलन क्षमता बढ़ सकती है। लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में छोटी-छोटी चीजें धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा लंबा किस रिश्ते में फिर से अपनापन और इरादा दोनों ला सकता है।

ये भी पढ़ें

Kissing Benefits for Health: सिर्फ प्यार नहीं… किस करने से मिलते हैं ये 8 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स
स्वास्थ्य
Kissing Benefits for Health

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 04:56 pm

Hindi News / Health / Kissing Health Benefits: सिर्फ 6 सेकंड का Kiss और मिलते हैं ये गजब फायदे, जानिए कैसे ठीक हो सकता है हेल्थ

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

इस तरह आपके घर आ सकता है साइलेंट किलर… 5 साल पहले शरीर देने लगता है ‘शुगर का अलार्म’

Diabetes Reversible patrika series episode 3
Patrika Special News

Diabetes Side Effects: डायबिटीज के मरीज हो जाएं सावधान! कहीं आप भी तो धीरे-धीरे नहीं हो रहे बहरे? जानिए क्या बोले डॉक्टर

Diabetes Side Effects
स्वास्थ्य

Colon Cancer Early Symptoms: अगर शरीर दे रहा है ये 5 संकेत… तो तुरंत कराएं कैंसर की जांच!

Colon Cancer Early Symptoms
स्वास्थ्य

Dandruff Shampoo for Acne: फेसवॉश छोड़ लोग लगा रहे हैं डैंड्रफ शैंपू, जानिए क्या सच इससे खत्म हो सकते हैं पिंपल्स!

Dandruff Shampoo for Acne
स्वास्थ्य

Nipah Virus Death India: निपाह से ठीक हुई नर्स की अचानक मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह

Nipah Virus Death India (1)
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.