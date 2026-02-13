Kissing Health Benefits: सिर्फ 6 सेकंड का Kiss और मिलते हैं ये गजब फायदे, जानिए कैसे ठीक हो सकता है हेल्थ

कुछ रिसर्च यह भी कहती हैं कि जब पार्टनर किस करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में बैक्टीरिया का आदान-प्रदान होता है। इससे शरीर की इम्युनिटी कुछ हद तक मजबूत हो सकती है। हालांकि यह बीमारी से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन शरीर की अनुकूलन क्षमता बढ़ सकती है। लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में छोटी-छोटी चीजें धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा लंबा किस रिश्ते में फिर से अपनापन और इरादा दोनों ला सकता है।