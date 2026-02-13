Dandruff Shampoo for Acne: फेसवॉश छोड़ लोग लगा रहे हैं डैंड्रफ शैंपू, जानिए क्या सच इससे खत्म हो सकते हैं पिंपल्स!

डर्मेटोलॉजिस्ट Debra Jaliman कहती हैं कि इस ट्रेंड में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन फिर भी फेस के लिए खास एक्ने क्लेंजर ही बेहतर होता है। उनका कहना है कि डैंड्रफ शैंपू में जिंक पाइरिथियोन नाम का एंटीफंगल तत्व होता है, जो कुछ खास तरह के एक्ने में मदद कर सकता है। उनके मुताबिक, यह हैक सिर्फ फंगल एक्ने वाले लोगों पर असर कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को जो एक्ने होता है, वह बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसे में डैंड्रफ शैंपू काम नहीं करेगा, बल्कि चेहरे की त्वचा को सूखा या इरिटेट भी कर सकता है।