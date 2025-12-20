Winter Skin Disease: उंगलियों में दिखते है ये संकेत तो हो सकती है ये गंभीर बीमारी! डॉक्टर से जानें इसका कारण और बचाव का उपाय

सर्दियों में जब हमारा शरीर ठंड के संपर्क में आता है, तो त्वचा के बिल्कुल पास यानी त्वचा के नीचे जो छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, वे ज्यादा ठंड के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। अब सर्दियों में हम एक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब ज्यादा ठंड लगती है, तो एकदम से गर्म जगह पर जाते हैं। इससे होता यह है कि पहले से इतनी ज्यादा ठंड और फिर एकदम से जब हीटर या अन्य उपकरणों के पास जाते हैं, तो रक्त वाहिकाएं एकदम से फैलने की कोशिश करती हैं। जिसके कारण ऊतकों में लालिमा और सूजन की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा सर्दियों में टाइट जूते और मोजे भी इसका एक कारण हैं।