20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Winter Skin Disease: उंगलियों में दिखते है ये संकेत तो हो सकती है ये गंभीर बीमारी! डॉक्टर से जानें इसका कारण और बचाव का उपाय

Winter Skin Disease: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही काफी लोगों में उंगलियों में सूजन, लालिमा और खुजली की समस्या बढ़ जाती है। अब उंगलियों की यह सूजन भी दो अलग-अलग बीमारियों के कारण होती है। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि सर्दियों में उंगलियों के लाल होकर सूजन के साथ खुजली होने की बीमारी क्या होती है और इससे बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 20, 2025

Winter Skin Disease, Chilblains symptoms, Swollen fingers in winter

Winter Skin Disease (photo-AI gemini)

Winter Skin Disease: सर्दी का मौसम शुरू होता नहीं है कि स्किन की प्रॉब्लम तो जैसे सर्दी की शादी के दहेज में आई हो। ऐसे निकलकर सामने आती है कि किसी को खुजली होती है, तो किसी को डैंड्रफ हो जाता है, किसी की स्किन पर चकत्ते बनने लग जाते हैं, तो किसी की त्वचा ही गलने लग जाती है। इन्हीं बीमारियों में से एक है हाथ-पैरों की उंगलियों का लाल होकर सूज जाना। सर्दी के मौसम में आपने बहुत सारे लोगों को इस समस्या के साथ देखा होगा। कोई हल्दी का लेप लगाकर तो कोई हल्दी-चाय के पानी से इसको कम करने की कोशिश करता हुआ आपको हर घर में कोई न कोई दिखाई दे ही जाएगा।

अब बात यह आती है कि है तो सिर्फ उंगलियों पर सूजन और उसका कारण भी हम सब बस एक ही मान लेते हैं कि सर्दी के कारण ऐसा हो रहा है। ज्यादातर लोग कह देते हैं कि इसको तो ठंड से एलर्जी है, हर बार होता है, सर्दियों में सर्दी खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगा। ऐसी ही त्वचा की एक समस्या है चिलब्लेन्स जिसे आम भाषा में बिवाई कहते हैं। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि चिलब्लेन्स क्या है और सर्दियों में यह ज्यादा क्यों बढ़ता है? इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

क्या है चिलब्लेन्स?(Winter Skin Disease)

सर्दियों में ठंड के कारण उंगलियों में जब सूजन आ जाती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे उंगलियां जम गई हों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठंड के कारण उंगलियों में सूजन आती है और रक्त वाहिकाएं सर्दी में सिकुड़ जाती हैं, इससे हमारा रक्त संचार बाधित हो जाता है और उंगलियों में दर्द के साथ कभी-कभी खुजली भी चलती है। चिलब्लेन्स को आसान शब्दों में 'पेर्नियोसिस' भी कहते हैं।

सर्दियों में क्यों बढ़ता है चिलब्लेन्स का खतरा?(Chilblains Symptoms)

सर्दियों में जब हमारा शरीर ठंड के संपर्क में आता है, तो त्वचा के बिल्कुल पास यानी त्वचा के नीचे जो छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, वे ज्यादा ठंड के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। अब सर्दियों में हम एक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब ज्यादा ठंड लगती है, तो एकदम से गर्म जगह पर जाते हैं। इससे होता यह है कि पहले से इतनी ज्यादा ठंड और फिर एकदम से जब हीटर या अन्य उपकरणों के पास जाते हैं, तो रक्त वाहिकाएं एकदम से फैलने की कोशिश करती हैं। जिसके कारण ऊतकों में लालिमा और सूजन की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा सर्दियों में टाइट जूते और मोजे भी इसका एक कारण हैं।

चिलब्लेन्स से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखें(Chilblains Prevention Tips)

सर्दियों का मौसम आते ही जिन लोगों को उंगलियों में सूजन की समस्या होती है, वे सभी अपने स्तर पर प्रबंधन शुरू कर देते हैं। आइए अब डॉक्टर से जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर हम इससे बच सकते हैं:

  1. बहुत ज्यादा सर्दी में जाने से बचें।
  2. सर्दी से बचने के लिए एक मोटे कपड़े की जगह परतदार कपड़े पहनें।
  3. बहुत ठंड से आए हों, तो एकदम से हीटर के पास जाने से बचें।
  4. सर्दी में नियमित रूप से व्यायाम करें।
  5. धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहें।

ये भी पढ़ें

Winter Skin Disease: न श्राप है और न ही संक्रमण!डॉक्टर से जानें कि सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है यह त्वचा की बीमारी
स्वास्थ्य
Winter Skin Disease, psoriasis in winter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Dec 2025 03:41 pm

Hindi News / Health / Winter Skin Disease: उंगलियों में दिखते है ये संकेत तो हो सकती है ये गंभीर बीमारी! डॉक्टर से जानें इसका कारण और बचाव का उपाय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Women vs Men Fitness: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का दिल क्यों रहता है ज्यादा सुरक्षित? हार्वर्ड स्टडी में हुआ खुलासा

Women vs Men Fitness
स्वास्थ्य

Pneumonia In Winter: घर के हीटर से भी हो सकता है निमोनिया! डॉक्टर से जानें सर्दियों में ये क्यों बढ़ती है ये समस्या

Pneumonia symptoms in winter,Causes of pneumonia in cold weather
स्वास्थ्य

Kidney Stone: गुर्दे की पथरी से बचना है? डॉक्टर से जानें ये 5 जादुई फूड्स, जो किडनी को रखेंगे एकदम साफ

Kidney stone, Kidney stone symptoms, Kidney stone diet
स्वास्थ्य

Winter Foods Bad for Heart: गाजर का हलवा, रेवड़ी, गजक खाने वाले सावधान! डॉक्टर ने बताया ठंड में यह खाना बन रहा है हार्ट अटैक की वजह

Winter Foods Bad for Heart
स्वास्थ्य

सिर्फ 45 मिनट में करें फुल-बॉडी वर्कआउट और पाएं बेस्ट रिजल्ट्स

45-minute exercise routine, Effective home workouts, Full-body calorie burn exercises,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.