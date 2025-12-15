Winter Swelling In Fingers: सर्दियों में पैरों की उंगलियों की सूजन, डॉक्टर से जानें कारण और बचने का तरीका

Winter Swelling In Fingers: सर्दी के मौसम की सुहावनी महक हर किसी को पसंद होती है और हर कोई इसका आनंद लेना चाहता है। लेकिन आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा जो कड़ाके की ठंड में भी जूते या मोजे नहीं पहनते। जब उनसे वजह पूछी जाती है, तो उनका तर्क होता है कि उन्हें जूते-मोजे पहनने से 'एलर्जी' है और इन्हें पहनते ही उनके पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं। असल में, यह सिर्फ एक गलत धारणा है कि जूते पहनने से सूजन आती है। पैरों की उंगलियों की सूजन को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इस स्थिति को फ्रॉस्टबाइट या शीतदंश कहा जाता है।