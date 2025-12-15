John Cena Skin Cancer: सनस्क्रीन नहीं लगाना आपको भी पड़ सकता है भारी! जॉन सीना से जानें अपनी इस गलती से त्वचा कैंसर तक का सफर

John Cena Skin Cancer: वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है। इसके 48 वर्षीय दिग्गज जॉन सीना ने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने अपनी उस गलती के बारे में खुलकर चर्चा की, जिसकी वजह से उन्हें स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होना पड़ा। उनके विदाई मैच के दौरान दर्शकों की नजर उनकी त्वचा पर मौजूद निशानों पर भी पड़ी होगी। इन्हीं निशानों के बारे में उन्होंने बताया कि ये उनके त्वचा कैंसर की सर्जरी के निशान हैं। आइए जानते हैं कि त्वचा कैंसर और सनस्क्रीन का क्या संबंध है और इससे बचने के लिए हमें कौन-से 4 उपाय अपनाने चाहिए।