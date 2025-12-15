Beer Drinking Side Effects: सुबह बीयर या रात का चिलिंग शिप ? जानें सेहत पर नुकसान

Health Risks of Beer|फोटो सोर्स -Freepik
Beer Drinking Side Effects: बीयर को अक्सर लोग “लाइट ड्रिंक” मान लेते हैं, लेकिन समय और मात्रा गलत हो तो यही बीयर सेहत के लिए परेशानी बन सकती है। कई लोग सुबह बीयर पीने को कूल समझते हैं, तो कुछ के लिए रात की बीयर रिलैक्सेशन का तरीका होती है। सवाल ये है कि कौन-सा समय ज्यादा नुकसानदेह है और कौन-सा थोड़ा कम रिस्की? आइए समझते हैं।
सुबह का समय शरीर के लिए सबसे संवेदनशील होता है। रातभर शरीर खुद को रिपेयर करता है और सुबह डिटॉक्स प्रोसेस एक्टिव रहता है। ऐसे में खाली पेट बीयर पीना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता।सुबह शराब लेने से अल्कोहल तेजी से खून में घुलता है, जिससे जल्दी नशा चढ़ सकता है। इससे ब्लड शुगर अचानक गिर सकती है, चक्कर आना, घबराहट, सिर भारी लगना या पूरे दिन सुस्ती रहना आम बात है।सबसे बड़ा खतरा ये है कि सुबह पीने की आदत धीरे-धीरे लत में बदल सकती है। यह न सिर्फ लिवर और पेट को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकती है।
अगर सुबह और रात की तुलना की जाए, तो रात में बीयर पीना अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक माना जाता है। दिनभर खाने-पीने और एक्टिव रहने के बाद शरीर अल्कोहल को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है।हालांकि, यहां भी सावधानी जरूरी है। सोने से ठीक पहले बीयर पीने से नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। बार-बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है और अगली सुबह हैंगओवर या भारीपन महसूस हो सकता है।अगर रात में बीयर लेनी ही हो, तो हल्के खाने के साथ और सीमित मात्रा में लेना बेहतर रहता है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो अल्कोहल के लिए “परफेक्ट टाइम” जैसा कुछ नहीं होता, खासकर सुबह का समय तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीयर पीता है, तो हफ्ते में कभी-कभार, सीमित मात्रा में और रात के शुरुआती समय में लेना कम नुकसानदायक माना जाता है।सबसे जरूरी बात यही है कि बीयर या किसी भी तरह की शराब को रोजमर्रा की आदत न बनाएं। सीमित मात्रा, सही समय और जिम्मेदारी के साथ लिया गया फैसला ही सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है।
