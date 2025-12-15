Beer Drinking Side Effects: सुबह बीयर या रात का चिलिंग शिप ? जानें सेहत पर नुकसान

सुबह का समय शरीर के लिए सबसे संवेदनशील होता है। रातभर शरीर खुद को रिपेयर करता है और सुबह डिटॉक्स प्रोसेस एक्टिव रहता है। ऐसे में खाली पेट बीयर पीना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता।सुबह शराब लेने से अल्कोहल तेजी से खून में घुलता है, जिससे जल्दी नशा चढ़ सकता है। इससे ब्लड शुगर अचानक गिर सकती है, चक्कर आना, घबराहट, सिर भारी लगना या पूरे दिन सुस्ती रहना आम बात है।सबसे बड़ा खतरा ये है कि सुबह पीने की आदत धीरे-धीरे लत में बदल सकती है। यह न सिर्फ लिवर और पेट को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकती है।