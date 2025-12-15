15 दिसंबर 2025,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Beer Drinking Side Effects: सुबह बीयर या रात का चिलिंग शिप ? जानें सेहत पर नुकसान

Beer Drinking Side Effects: बीयर पीना मजेदार हो सकता है, लेकिन इसका सही समय और मात्रा जानना जरूरी है। सुबह या रात की सिप से शरीर पर अलग असर पड़ता है, जिसे समझना आपकी सेहत के लिए जरूरी है।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 15, 2025

Beer Timing Guide, Beer and Weight Gain, Alcohol Side Effects,

Health Risks of Beer|फोटो सोर्स -Freepik

Beer Drinking Side Effects: बीयर को अक्सर लोग “लाइट ड्रिंक” मान लेते हैं, लेकिन समय और मात्रा गलत हो तो यही बीयर सेहत के लिए परेशानी बन सकती है। कई लोग सुबह बीयर पीने को कूल समझते हैं, तो कुछ के लिए रात की बीयर रिलैक्सेशन का तरीका होती है। सवाल ये है कि कौन-सा समय ज्यादा नुकसानदेह है और कौन-सा थोड़ा कम रिस्की? आइए समझते हैं।

सुबह बीयर पीना (Beer in the Morning)

सुबह का समय शरीर के लिए सबसे संवेदनशील होता है। रातभर शरीर खुद को रिपेयर करता है और सुबह डिटॉक्स प्रोसेस एक्टिव रहता है। ऐसे में खाली पेट बीयर पीना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता।सुबह शराब लेने से अल्कोहल तेजी से खून में घुलता है, जिससे जल्दी नशा चढ़ सकता है। इससे ब्लड शुगर अचानक गिर सकती है, चक्कर आना, घबराहट, सिर भारी लगना या पूरे दिन सुस्ती रहना आम बात है।सबसे बड़ा खतरा ये है कि सुबह पीने की आदत धीरे-धीरे लत में बदल सकती है। यह न सिर्फ लिवर और पेट को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकती है।

रात में बीयर पीना (Beer at Night)

अगर सुबह और रात की तुलना की जाए, तो रात में बीयर पीना अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक माना जाता है। दिनभर खाने-पीने और एक्टिव रहने के बाद शरीर अल्कोहल को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है।हालांकि, यहां भी सावधानी जरूरी है। सोने से ठीक पहले बीयर पीने से नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। बार-बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है और अगली सुबह हैंगओवर या भारीपन महसूस हो सकता है।अगर रात में बीयर लेनी ही हो, तो हल्के खाने के साथ और सीमित मात्रा में लेना बेहतर रहता है।

कौन-सा समय ज्यादा सुरक्षित माना जाता है? (What’s the Best Time?)

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो अल्कोहल के लिए “परफेक्ट टाइम” जैसा कुछ नहीं होता, खासकर सुबह का समय तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीयर पीता है, तो हफ्ते में कभी-कभार, सीमित मात्रा में और रात के शुरुआती समय में लेना कम नुकसानदायक माना जाता है।सबसे जरूरी बात यही है कि बीयर या किसी भी तरह की शराब को रोजमर्रा की आदत न बनाएं। सीमित मात्रा, सही समय और जिम्मेदारी के साथ लिया गया फैसला ही सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है।

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

15 Dec 2025 11:41 am

Published on:

15 Dec 2025 11:38 am

Beer Drinking Side Effects: सुबह बीयर या रात का चिलिंग शिप ? जानें सेहत पर नुकसान

