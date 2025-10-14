Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Quitting Smoking: 40-50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ना दिमाग की सेहत के लिए हो सकता है फायदेमंद, नए शोध में खुलासा

Quitting Smoking: 40 से 50 की उम्र में भी अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ता है, तो उसकी जिंदगी लंबी हो सकती है और कई गंभीर बीमारियों का जोखिम काफी कम हो जाता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 14, 2025

Quitting Smoking,Is quitting smoking after 40 beneficial, Lifestyle news,

Benefits of quitting smoking in middle age|फोटो सोर्स – Patrika.com

Quitting Smoking: धूम्रपान छोड़ना एक मुश्किल फैसला हो सकता है, खासकर जब यह आदत कई सालों से बनी हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि 40 या 50 की उम्र के बाद छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वे इसे टाल देते हैं। लेकिन The Lancet में हाल ही में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। इस स्टडी के अनुसार, 40 से 50 की उम्र में भी अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ता है, तो उसकी जिंदगी लंबी हो सकती है और कई गंभीर बीमारियों का जोखिम काफी कम हो जाता है।

अध्ययन में क्या देखा गया?

यह रिसर्च 12 देशों के हजारों लोगों पर कई वर्षों तक की गई। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्मोकिंग का असर याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और दिमाग की कुल सेहत पर कैसे होता है। प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटा गया था, जो कभी स्मोकिंग नहीं करते थे, जो अभी भी स्मोकिंग कर रहे थे, जिन्होंने 40 या 50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ी, और जिन्होंने 60 या उसके बाद यह आदत छोड़ी। हर व्यक्ति की मेमोरी, बोलने की क्षमता और सोचने की गति को समय-समय पर मापा गया और ट्रैक किया गया।

क्या निकला नतीजा?


दिमागी कार्यों धीमी होती है, रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, उनके दिमागी कार्यों में गिरावट की रफ्तार कम हो जाती है।40-50 की उम्र में छोड़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद, इस उम्र में स्मोकिंग छोड़ने वाले लोगों की मेमोरी और दिमागी क्षमता उन लोगों की तुलना में काफी बेहतर रहती है जिन्होंने स्मोकिंग जारी रखी।60 या 70 की उम्र में भी छोड़ना लाभदायक, भले ही इस उम्र में दिमागी कार्यों में सुधार थोड़ा सीमित हो, लेकिन स्मोकिंग छोड़ने से फर्क जरूर पड़ता है,जो कभी स्मोकिंग नहीं करते, उनकी दिमागी सेहत सबसे अच्छी होती है। यह दिखाता है कि स्मोकिंग से दूर रहना सबसे बेहतर है।किसी भी उम्र में छोड़ना फायदेमंद होगा।

क्यों है जरूरी स्मोकिंग छोड़ना?

आज भी कई लोग मानते हैं कि लंबे समय तक स्मोकिंग करने के बाद उसे छोड़ने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। लेकिन यह रिसर्च साफ कहती है "देर से ही सही, छोड़ना जरूरी है।"ब्रेन हेल्थ केवल डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि इससे हमारी याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की योग्यता भी जुड़ी होती है।

क्या फायदा होगा स्मोकिंग छोड़ने का?

अगर आप 40, 50 या 70 की उम्र में भी स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी याददाश्त बेहतर रहेगी , सोचने और समझने की क्षमता धीमी नहीं होगी साथ ही डिमेंशिया का खतरा कम हो जाएगा और दिमाग ज्यादा सक्रिय और स्वस्थ रहेगा।

ये भी पढ़ें

Flight Smoking Rules: यात्री ने प्लेन में सुलगाई सिगरेट, जोखिम में डाली लोगों की जान! जानें फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों?
लाइफस्टाइल
Flight smoking rules India, Why smoking is banned on flight, indigo flight case, In-flight smoking penalty in India, Airplane smoking prohibition rules, DGCA rules on smoking in flight,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Oct 2025 12:35 pm

Published on:

14 Oct 2025 12:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / Quitting Smoking: 40-50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ना दिमाग की सेहत के लिए हो सकता है फायदेमंद, नए शोध में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Premanand Ji Maharaj Diet : डायलिसिस और PKD के बीच प्रेमानंद महाराज कैसे रहते हैं एक्टिव, जानें उनका खानपान

Premanand Ji Maharaj Diet
लाइफस्टाइल

Causes of Grey Hair : बालों के सफेद होने का क्या कारण है, जानें कैसे बालों का रंग वापस आ सकता हैं

Causes of Grey Hair
लाइफस्टाइल

Gym Lovers ध्यान दें! भारी वजन उठाना आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है, जानें कैसे

Gym Deadlifting
स्वास्थ्य

Bollywood Diwali Party: प्री-दिवाली Bash में Gen Z का ग्लैमरस लहंगा और साड़ी स्टाइल, आप भी आजमाएं ये ट्रेंड

Manish Malhotra,Manish Malhotra diwali party,Kareena Kapoor,Veer Pahariya,Tara Sutaria,
फैशन

Premanand Ji Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज की बीमारी बनी चर्चा का विषय, क्या है PKD और इसके लक्षण?

Premanand Govind Sharan, Premanand Ji Maharaj, Premanand Maharaj kidney disease,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.