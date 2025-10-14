Quitting Smoking: 40-50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ना दिमाग की सेहत के लिए हो सकता है फायदेमंद, नए शोध में खुलासा



दिमागी कार्यों धीमी होती है, रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं, उनके दिमागी कार्यों में गिरावट की रफ्तार कम हो जाती है।40-50 की उम्र में छोड़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद, इस उम्र में स्मोकिंग छोड़ने वाले लोगों की मेमोरी और दिमागी क्षमता उन लोगों की तुलना में काफी बेहतर रहती है जिन्होंने स्मोकिंग जारी रखी।60 या 70 की उम्र में भी छोड़ना लाभदायक, भले ही इस उम्र में दिमागी कार्यों में सुधार थोड़ा सीमित हो, लेकिन स्मोकिंग छोड़ने से फर्क जरूर पड़ता है,जो कभी स्मोकिंग नहीं करते, उनकी दिमागी सेहत सबसे अच्छी होती है। यह दिखाता है कि स्मोकिंग से दूर रहना सबसे बेहतर है।किसी भी उम्र में छोड़ना फायदेमंद होगा।