Celebrity Baby Names: वामिका से अकाय, दुआ से क्लिं कारा तक, इन नामों का मतलब जानकर चौंक जाएंगे

Celebrity Baby Names: आज के फेमस सेलिब्रिटीज भी अपने बच्चों के नाम भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों से प्रेरित होकर रखते हैं। क्योंकि बात अपने बच्चों की आती है तो सेलेब्रिटीज भी अपनी जड़ों की और लौट रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्लैमर और मॉडर्निटी से घिरे होने के बावजूद कई सेलिब्रिटी के साथ क्रिकेटर्स भी अपने बच्चों के लिए संस्कृति से जुड़े, गहरे और पौराणिक अर्थ वाले नाम चुन रहे हैं। ये नाम न सिर्फ सुनने में सुंदर हैं, बल्कि इनमें भावनात्मक जुड़ाव और संस्कारों की विरासत भी समेटे हुए हैं।