21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Celebrity Baby Names: वामिका से अकाय, दुआ से क्लिं कारा तक, इन नामों का मतलब जानकर चौंक जाएंगे

Celebrity Baby Names: भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों से प्रेरित जानिए विराट कोहली, धोनी, दीपिका पादुकोण और राम चरण जैसे बड़े सितारों के बच्चों के नामों के पीछे छिपे गहरे अर्थ।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 21, 2025

Celebrity baby names with meanings, Vamika and Akaay Kohli name meaning, Indian cricketers children names.

Cricketers baby name/ (फोटो सोर्स- anushkasharma/instagram)

Celebrity Baby Names: आज के फेमस सेलिब्रिटीज भी अपने बच्चों के नाम भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों से प्रेरित होकर रखते हैं। क्योंकि बात अपने बच्चों की आती है तो सेलेब्रिटीज भी अपनी जड़ों की और लौट रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्लैमर और मॉडर्निटी से घिरे होने के बावजूद कई सेलिब्रिटी के साथ क्रिकेटर्स भी अपने बच्चों के लिए संस्कृति से जुड़े, गहरे और पौराणिक अर्थ वाले नाम चुन रहे हैं। ये नाम न सिर्फ सुनने में सुंदर हैं, बल्कि इनमें भावनात्मक जुड़ाव और संस्कारों की विरासत भी समेटे हुए हैं।

भारतीय क्रिकेटर्स के बच्चों के खूबसूरत नाम | Cricketers Baby Boy Girl Names

  • वामिका(Vamika): विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अर्थ: देवी दुर्गा का एक नाम, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक।
  • जीवा(Ziva): एम.एस. धोनीअर्थ: जीवन देने वाली, चमक, पॉजिटिव एनर्जी।
  • समायरा(Samaira): रोहित शर्माअर्थ: ईश्वर की कृपा, कोमलता और सौंदर्य का संकेत।
  • अर्जुन(Arjun): सचिन तेंदुलकरअर्थ: शांत, समझदार और विवेकशील व्यक्ति।
  • आलिया (Aliyah): शिखर धवनअर्थ: उच्च, महान या बुलं
  • ओरियन(Orion): युवराज सिंहअर्थ: वीरता, साहस और शक्ति का प्रतीक
  • अगस्त्य (Agastya): हार्दिक पांड्याअर्थ: एक महान ऋषि का नाम; जो पर्वत को भी झुका सके।
  • सारा (Sara): सचिन तेंदुलकरअर्थ: राजकुमारी, श्रेष्ठ महिला, सम्मानित स्त्री
  • ऑरा (Aura): युवराज सिंहअर्थ: सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश और आत्मिक तेज
  • अकाय (Akaay): विराट कोहली और अनुष्का शर्माअर्थ: अमर, शाश्वत; कुछ संदर्भों में इसे भगवान शिव का एक नाम भी माना जाता है।

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के बच्चों के नाम और अर्थ | Bollywood Celebrity Child Names

  • राहा कपूर(Raha Kapoor): रणबीर कपूर और आलिया भट्टअर्थ: राहा के कई सुंदर अर्थ हैं- संस्कृत में इसका अर्थ 'वंश' होता है, अरबी में इसका अर्थ 'शांति' या 'खुशी' है।
  • आराध्या (Aaradhya: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या रायअर्थ: पूजनीय, जिसकी आराधना की जाए।
  • जैन(Zain): शाहिद कपूरअर्थ: सुंदर/रौनक।
  • वायु(Vayu): सोनम कपूरअर्थ: जीवन देने वाली शक्ति, गति और ऊर्जा।
  • नीसा (Nysa): अजय देवगन और काजोलअर्थ: लक्ष्य या ईश्वर की ओर यात्रा।
  • अहान (Ahan): सुनील शेट्टीअर्थ: सूर्योदय या नई शुरुआत।
  • हरेन/ऋदान (Hrehaan/Hridaan): ऋतिक रोशनअर्थ: ऋदान का अर्थ है—बड़े दिल वाला, हरेन का अर्थ है—ईश्वर का अंश।
  • यश और रूही (Yash & Roohi): करण जौहरअर्थ: यश का अर्थ है—सफलता/कीर्ति, रूही का अर्थ है—आत्मा।
  • दुआ (Dua): दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंहअर्थ: प्रार्थना, मन्नत या ईश्वर से की गई विनती।
  • मालती मैरी (Malti Marie): प्रियंका चोपड़ा और निक जोनसअर्थ: छोटा सुगंधित फूल या चांदनी।

साउथ के फेमस एक्टर्स के बच्चों के नाम | South Actors Baby Boy Girl Names

  • क्लिं कारा (Klin Kaara): राम चरण अर्थ: यह नाम 'ललिता सहस्रनाम' से प्रेरित है, यह ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है।
  • दीया और देव (Diya and Dev): सूर्या और ज्योतिकाअर्थ: दीया का अर्थ है रोशनी या दीपक, देव का अर्थ है दिव्य पुरुष या देवता।
  • अरहा(Arha): अल्लू अर्जुनअर्थ: भगवान शिव का भक्त या वह जो शांत और पवित्र हो।
  • सितारा(Sitara): महेश बाबू और नम्रता शिरोडकरअर्थ: आकाश का चमकता हुआ तारा (Star)।
  • सूर्या(Surya): विजय सेतुपतिअर्थ: सूर्य देव, जो पूरी दुनिया को रोशनी और जीवन देते हैं।
  • यात्रा और लिंगा(Yatra and Linga) – धनुषअर्थ: यात्रा का अर्थ है पवित्र सफर, लिंगा भगवान शिव का प्रतीक है।
  • नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी(Naga Chaitanya & Akhil Akkineni) – नागार्जुनअर्थ: चैतन्य का अर्थ है चेतना या प्राण, अखिल का अर्थ है संपूर्ण या पूरा।
  • भार्गव राम(Bhargav Ram): जूनियर एनटीआर (Jr. NTR)अर्थ: भगवान परशुराम का एक नाम, जो तेज और शक्ति से भरपूर हो।
  • वेदांत(Vedaant): आर. माधवन (R. Madhavan)अर्थ: वेदों का ज्ञाता या परम ज्ञान।
  • अदवित (Advith): पुनीत राजकुमारअर्थ: अद्वितीय या शक्तिशाली।
  • गौतम(Gautam): महेश बाबूअर्थ: गौतम भगवान बुद्ध का नाम है।

ये भी पढ़ें

Trending Baby Names: रिंकी-पिंकी हुए आउटडेटेड! बच्चों के लिए चुने अनोखे पौराणिक नाम
लाइफस्टाइल
Baby Names, hindu mythological baby names

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

21 Dec 2025 04:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / Celebrity Baby Names: वामिका से अकाय, दुआ से क्लिं कारा तक, इन नामों का मतलब जानकर चौंक जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

दिमाग की शक्ति बढ़ाने वाले 7 आसान योग पोज

Yoga for exam stress and focus, Yoga poses to calm mind and improve memory, Morning yoga for focus and alertness,
लाइफस्टाइल

2026 में ब्यूटी का नया मतलब, दिखावा नहीं, ये 15 जेस्चर्स हैं असली ग्लो का सीक्रेट

Mindful beauty habits, 2026 beauty trends, Minimalist beauty routine, Inner and outer glow,
ब्यूटी टिप्स

क्यों Priyanka Chopra की फेवरेट एक्सरसाइज है स्किपिंग

Bollywood celebrity fitness, Easy fitness routine, Desi fitness tips, Quick workout at home,
लाइफस्टाइल

गंजापन दूर! ये 4 तेल नए बाल उगाने में कारगर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

Naye Baal Ugane Ka Tel, Ayurvedic Doctor, Balo ke liye best oil konsa hai,
लाइफस्टाइल

एक गिलास गाजर-अदरक जूस और 7 हेल्थ बेनिफिट्स

Homemade Juice Recipe, Glowing skin drink, Health benefits of carrot ginger juice,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.