लाइफस्टाइल

Trending Baby Names: रिंकी-पिंकी हुए आउटडेटेड! बच्चों के लिए चुने अनोखे पौराणिक नाम

Trending baby names: आजकल हर माता- पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा भीड़ में सबसे अलग दिखें। यहां जानिए क्यों आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं से शक्तिशाली(स्ट्रांग) और अनोखे नाम चुन रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 15, 2025

Baby Names, hindu mythological baby names

Trending baby names/ फोटो सोर्स- Freepik

Trending baby names: एक बच्चे का नाम केवल उसकी पहचान ही नहीं बताता, वो उसकी मजबूत पर्सनालिटी को भी दिखाता है। आजकल के मम्मी-पापा अपने बच्चों के लिए ऐसे नाम ढूंढ रहे हैं जो सबसे अलग हों, सुनने में कूल लगें और उनका गहरा मतलब भी हो। यही वजह है कि कॉमन नामों की जगह, लोग दुनिया भर की पौराणिक कथाओं (Mythology) से नाम निकाल कर रख रहे हैं। ये नाम इतिहास, शक्ति और अर्थ से भरे होते हैं, जो इन्हें आजकल के माता-पिता की फेवरेट चॉइस बना रहे हैं।

Unique Baby Names: अनोखे नाम क्यों बन रही नई पसंद?

Unique Baby Names: आजकल हर माता- पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा भीड़ में सबसे अलग दिखें । और इसकी शुरुआत बच्चे के नाम से ही होती है। नाम बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कॉमन नामों में वो बात नहीं रही, जो पौराणिक नामों में होती है। पौराणिक नाम ओल्ड-स्कूल नामों के बजाय, एक कहानी, एक विरासत और एक विशेष गुण को साथ लाते हैं।

Hindu Mythological Baby Names: पौराणिक नामों का ग्लोबल कलेक्शन

पौराणिक नाम सिर्फ एक देश या धर्म तक सीमित नहीं होते हैं । इनमें दुनिया भर की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। यहां आपके बच्चे के लिए कुछ अनोखे नाम दिए गए है-

  1. अद्विक (Advik): यह नाम भगवान इंद्र या विष्णु से जुड़ा है, जो इसे पावरफुल और मॉर्डन बनाता है।
  2. ईवा (Iva): यह नाम देवी पार्वती या जीवन की देवी से जुड़ा है, जो छोटा, सरल और मॉडर्नाइजड लगता है।
  3. कियान (Kiaan): यह नाम भगवान विष्णु से जुड़ा है और ये सुनने में भी मधुर लगता है।.
  4. निया (Niya): यह नाम माता सरस्वती से जुड़ा है, जो छोटा और बहुत ही सरल है।
  5. अकाय (Akaay): यह नाम भगवान शिव से जुड़ा है। इसका एक अर्थ निराकार भी होता है।
  6. माया (Maya): इसका मतलब होता है जादू या भ्रम। यह नाम क्रिएटिविटी और जिंदगी के रहस्य को दर्शाता है।
  7. रूद्र (Rudra): यह शिव का एक रूप है, जो सुनने में जोरदार लगता है।
  8. ओरियन (Orion): आसमान में दिखने वाले तारामंडल (Constellation) का नाम। जो साहस और खोज की भावना जगाता है।

क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड?

आजकल के माता-पिता हर चीज में बेस्ट और यूनीक चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे का नाम कॉमन नाम हो। इसलिए, वे पौराणिक किताबों, इंटरनेट और इतिहास में से एक ऐसा नाम चुनते हैं जो सुंदर, मीनिंगफुल और सबसे अलग हो।

Published on:

15 Dec 2025 06:11 pm

Hindi News / Lifestyle News / Trending Baby Names: रिंकी-पिंकी हुए आउटडेटेड! बच्चों के लिए चुने अनोखे पौराणिक नाम

