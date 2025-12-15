Trending Baby Names: रिंकी-पिंकी हुए आउटडेटेड! बच्चों के लिए चुने अनोखे पौराणिक नाम

Trending baby names: एक बच्चे का नाम केवल उसकी पहचान ही नहीं बताता, वो उसकी मजबूत पर्सनालिटी को भी दिखाता है। आजकल के मम्मी-पापा अपने बच्चों के लिए ऐसे नाम ढूंढ रहे हैं जो सबसे अलग हों, सुनने में कूल लगें और उनका गहरा मतलब भी हो। यही वजह है कि कॉमन नामों की जगह, लोग दुनिया भर की पौराणिक कथाओं (Mythology) से नाम निकाल कर रख रहे हैं। ये नाम इतिहास, शक्ति और अर्थ से भरे होते हैं, जो इन्हें आजकल के माता-पिता की फेवरेट चॉइस बना रहे हैं।