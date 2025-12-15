15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Eyeglasses for Face Shape: अपने चेहरे के लिए परफेक्ट चश्मा चुनने का तरीका एक्सपर्ट से जानिए

Eyeglasses for Face Shape: चश्मे का फ्रेम पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। इसलिए अपने चेहरे की शेप और पर्सनालिटी के हिसाब से सही चश्मा कैसे चुनें, यह बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट से जानिए कि किस तरह का चश्मा आपके लिए परफेक्ट होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 15, 2025

Perfect Eyeglasses for Face Shape Glasses Selection Tips

चेहरे के अनुसार चश्मा | फोटो स्रोत- Freepik

Eyeglasses for Face Shape: अक्सर हम चश्मा चुनते हुए उलझन में पड़ जाते हैं, कि कौन-सी फ्रेम हमारी आंखों पर जचेगी! क्योंकि चश्मा सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी और प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी का भी खास हिस्सा होता है। सही चश्मा चुनना काफी आसान है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से अपने फेस शेप के लिए चश्मा कैसे चुनें।

मायने रखता है चश्मे का नंबर

अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं या चश्मे का नंबर कम है, तो आपकी किस्मत अच्छी है। क्योंकि आप लगभग किसी भी साइज या स्टाइल का फ्रेम पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपके चश्मे का नंबर ज्यादा है तो आपको चश्मा चुनते वक्त थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मोटे किनारे वाले और छोटे चश्मे उन लोगों के लिए बेहतर हैं जिनका नंबर ज्यादा है। क्योंकि ऐसे फ्रेम में लेंस पतले दिखाई देते हैं और अच्छे भी लगते हैं।

चेहरे की शेप के हिसाब से लें चश्मा

चश्मा कैसा होगा, यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप इस प्रक्रिया (Process) को बेहद आसान बना सकते हैं। वोग की स्टाइलिस्ट जॉर्ज ली (Experienced Expert George Lee) के हिसाब से, चश्मा चुनने का एक मूल मंत्र है, "बैलेंस" (Balance)।

  • अगर आपका चेहरा त्रिकोणीय (Triangular) शेप का है, तो आपके लिए छोटे फ्रेम अच्छे साबित हो सकते हैं।
  • अगर आपका माथा संकरा (Narrow forehead) और चौड़ी ठोड़ी (Broad chin) वाला चेहरा है तो बड़े फ्रेम अच्छी पसंद हो सकती है।
  • अगर आपका चौकोर चेहरा (Square face) है तो आपको गोल फ्रेम चुनना चाहिए।

आइब्रो और उसके रंग का पड़ता है फर्क

चश्मा पहनते वक्त इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेम का ऊपरी हिस्सा कभी आपकी आइब्रो को न ढके। यह आपके चेहरे की प्राकृतिक अभिव्यक्ति (Natural Expression) को बनाए रखने में मदद करता है। फ्रेम का रंग चुनने के लिए आप कंट्रास्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि यह थ्योरी हमेशा काम करती है। अपने चेहरे और बालों के रंग के उलट (Opposite) रंग चुनना आपके लिए काम कर सकता है।

बात सेहत की : परिवार को दें समय, मोबाइल एडिक्ट होने से पहले करें नियंत्रण
बारां
सुबह उठते ही सोशल मीडिया को देखने से दूरी बनाएं। यह आदत एक दो दिन में नही बदलेगी। लेकिन शुरुआत कर दी जाए तो धीरे-धीरे परिवर्तन आता जाएगा।

Published on:

15 Dec 2025 04:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Eyeglasses for Face Shape: अपने चेहरे के लिए परफेक्ट चश्मा चुनने का तरीका एक्सपर्ट से जानिए

