Eyeglasses for Face Shape: अपने चेहरे के लिए परफेक्ट चश्मा चुनने का तरीका एक्सपर्ट से जानिए

Eyeglasses for Face Shape: अक्सर हम चश्मा चुनते हुए उलझन में पड़ जाते हैं, कि कौन-सी फ्रेम हमारी आंखों पर जचेगी! क्योंकि चश्मा सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी और प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी का भी खास हिस्सा होता है। सही चश्मा चुनना काफी आसान है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से अपने फेस शेप के लिए चश्मा कैसे चुनें।