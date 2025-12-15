Eyeglasses for Face Shape: अपने चेहरे के लिए परफेक्ट चश्मा चुनने का तरीका एक्सपर्ट से जानिए

चेहरे के अनुसार चश्मा | फोटो स्रोत- Freepik
Eyeglasses for Face Shape: अक्सर हम चश्मा चुनते हुए उलझन में पड़ जाते हैं, कि कौन-सी फ्रेम हमारी आंखों पर जचेगी! क्योंकि चश्मा सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी और प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी का भी खास हिस्सा होता है। सही चश्मा चुनना काफी आसान है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से अपने फेस शेप के लिए चश्मा कैसे चुनें।
अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं या चश्मे का नंबर कम है, तो आपकी किस्मत अच्छी है। क्योंकि आप लगभग किसी भी साइज या स्टाइल का फ्रेम पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपके चश्मे का नंबर ज्यादा है तो आपको चश्मा चुनते वक्त थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मोटे किनारे वाले और छोटे चश्मे उन लोगों के लिए बेहतर हैं जिनका नंबर ज्यादा है। क्योंकि ऐसे फ्रेम में लेंस पतले दिखाई देते हैं और अच्छे भी लगते हैं।
चश्मा कैसा होगा, यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप इस प्रक्रिया (Process) को बेहद आसान बना सकते हैं। वोग की स्टाइलिस्ट जॉर्ज ली (Experienced Expert George Lee) के हिसाब से, चश्मा चुनने का एक मूल मंत्र है, "बैलेंस" (Balance)।
चश्मा पहनते वक्त इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेम का ऊपरी हिस्सा कभी आपकी आइब्रो को न ढके। यह आपके चेहरे की प्राकृतिक अभिव्यक्ति (Natural Expression) को बनाए रखने में मदद करता है। फ्रेम का रंग चुनने के लिए आप कंट्रास्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि यह थ्योरी हमेशा काम करती है। अपने चेहरे और बालों के रंग के उलट (Opposite) रंग चुनना आपके लिए काम कर सकता है।
