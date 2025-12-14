14 दिसंबर 2025,

स्वास्थ्य

आंखों की थकान और जलन में असरदार हैं ये 4 Eye Massage Points

Eye Massage Points: दिनभर मोबाइल, लैपटॉप या दूसरी स्क्रीन देखते रहने से आंखें थक जाती हैं और नजर में धुंधलापन आने लगता है। देर रात तक स्क्रॉल करना या लगातार काम करना आंखों पर ज्यादा दबाव डालता है। ऐसे में आंखों को आराम देने के लिए आई मसाज पॉइंट्स काफी असरदार हो सकते हैं।

भारत

image

Dec 14, 2025

फोटो सोर्स -Freepik

Eye Massage Points: दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने रहने से आंखों में थकान, जलन और भारीपन महसूस होना आज आम समस्या बन चुकी है। कई बार नजर भी धुंधली लगने लगती है और फोकस करने में परेशानी होती है। ऐसे में TOI के अनुसार और इंटीग्रेटिव डॉक्टर और ऑस्टियोपैथ डॉ. एलेस उलिशचेंको आंखों को राहत देने का एक आसान तरीका बताते हैं। उनके अनुसार, आंखों के आसपास मौजूद कुछ खास आई मसाज पॉइंट्स को हल्के हाथों से मसाज करना काफी राहत दे सकता है। सिर्फ कुछ सेकंड की ये आसान मसाज आंखों को रिलैक्स करने और थकान कम करने में मदद कर सकती है।

आंख के अंदरूनी कोने का पॉइंट

यह पॉइंट नाक और आंख के बीच, आंख की हड्डी के पास होता है। हल्के हाथ से गोल-गोल मसाज करने से नजदीक देखने से होने वाली आंखों की थकान कम होती है और मसाज के बाद पढ़ते या स्क्रीन देखते समय नजर ज्यादा साफ महसूस होती है।

आंख के बाहरी कोने (कनपटी की ओर) का पॉइंट

आंख के बाहरी किनारे से थोड़ा बाहर, कनपटी की तरफ यह पॉइंट होता है। यहां हल्का दबाव देकर छोटे गोल घुमाने से दिनभर देखने से पैदा हुआ तनाव कम होता है और सिरदर्द व कनपटी की जकड़न में भी राहत मिलती है।

भौंह के ऊपर अंदर की तरफ का पॉइंट

यह पॉइंट भौंह की हड्डी के ऊपर, अंदरूनी हिस्से में होता है। बहुत हल्के हाथ से मसाज करने पर तनाव की वजह से भारी लगने वाली पलकों को आराम मिलता है और माथे की खिंचाव धीरे-धीरे कम होती है।

आंख के नीचे गाल की हड्डी वाला पॉइंट

आंख के नीचे गाल की हड्डी के किनारे मौजूद इस पॉइंट पर तर्जनी उंगलियों से हल्के गोल घुमाने से सूजन, पफीनेस और थकान में राहत मिलती है, जिससे आंखों के नीचे का हिस्सा ज्यादा हल्का और फ्रेश लगता है।

Healthy Eye Tips: बेहतर असर के लिए

आई मसाज के साथ-साथ हर 20–30 मिनट में स्क्रीन से ब्रेक लें, पलकें झपकाएं और पर्याप्त पानी पिएं। हफ्तेभर नियमित करने पर आंखों की थकान कम होती है और नजर ज्यादा आरामदायक महसूस होती है।

Eye Care Tips: मसाज करने से पहले ध्यान रखें

  • हाथ अच्छी तरह धो लें।
  • शांत जगह पर बैठें, हल्की रोशनी हो।
  • उंगलियों से हल्का दबाव दें, जोर न लगाएं।
  • गहरी और धीमी सांस लेते रहें।
  • हर पॉइंट पर 10 सेकंड, दिन में सुबह और रात करें।
  • अगर तेज दर्द हो या आंखों की कोई बीमारी हो, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

स्वास्थ्य

