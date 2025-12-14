आंखों की थकान और जलन में असरदार हैं ये 4 Eye Massage Points

Natural eye relaxation tips|फोटो सोर्स -Freepik
Eye Massage Points: दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने रहने से आंखों में थकान, जलन और भारीपन महसूस होना आज आम समस्या बन चुकी है। कई बार नजर भी धुंधली लगने लगती है और फोकस करने में परेशानी होती है। ऐसे में TOI के अनुसार और इंटीग्रेटिव डॉक्टर और ऑस्टियोपैथ डॉ. एलेस उलिशचेंको आंखों को राहत देने का एक आसान तरीका बताते हैं। उनके अनुसार, आंखों के आसपास मौजूद कुछ खास आई मसाज पॉइंट्स को हल्के हाथों से मसाज करना काफी राहत दे सकता है। सिर्फ कुछ सेकंड की ये आसान मसाज आंखों को रिलैक्स करने और थकान कम करने में मदद कर सकती है।
यह पॉइंट नाक और आंख के बीच, आंख की हड्डी के पास होता है। हल्के हाथ से गोल-गोल मसाज करने से नजदीक देखने से होने वाली आंखों की थकान कम होती है और मसाज के बाद पढ़ते या स्क्रीन देखते समय नजर ज्यादा साफ महसूस होती है।
आंख के बाहरी किनारे से थोड़ा बाहर, कनपटी की तरफ यह पॉइंट होता है। यहां हल्का दबाव देकर छोटे गोल घुमाने से दिनभर देखने से पैदा हुआ तनाव कम होता है और सिरदर्द व कनपटी की जकड़न में भी राहत मिलती है।
यह पॉइंट भौंह की हड्डी के ऊपर, अंदरूनी हिस्से में होता है। बहुत हल्के हाथ से मसाज करने पर तनाव की वजह से भारी लगने वाली पलकों को आराम मिलता है और माथे की खिंचाव धीरे-धीरे कम होती है।
आंख के नीचे गाल की हड्डी के किनारे मौजूद इस पॉइंट पर तर्जनी उंगलियों से हल्के गोल घुमाने से सूजन, पफीनेस और थकान में राहत मिलती है, जिससे आंखों के नीचे का हिस्सा ज्यादा हल्का और फ्रेश लगता है।
आई मसाज के साथ-साथ हर 20–30 मिनट में स्क्रीन से ब्रेक लें, पलकें झपकाएं और पर्याप्त पानी पिएं। हफ्तेभर नियमित करने पर आंखों की थकान कम होती है और नजर ज्यादा आरामदायक महसूस होती है।
