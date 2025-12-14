आंखों की थकान और जलन में असरदार हैं ये 4 Eye Massage Points

Eye Massage Points: दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने रहने से आंखों में थकान, जलन और भारीपन महसूस होना आज आम समस्या बन चुकी है। कई बार नजर भी धुंधली लगने लगती है और फोकस करने में परेशानी होती है। ऐसे में TOI के अनुसार और इंटीग्रेटिव डॉक्टर और ऑस्टियोपैथ डॉ. एलेस उलिशचेंको आंखों को राहत देने का एक आसान तरीका बताते हैं। उनके अनुसार, आंखों के आसपास मौजूद कुछ खास आई मसाज पॉइंट्स को हल्के हाथों से मसाज करना काफी राहत दे सकता है। सिर्फ कुछ सेकंड की ये आसान मसाज आंखों को रिलैक्स करने और थकान कम करने में मदद कर सकती है।