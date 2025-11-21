आंखों की रोशनी हुई कम, फिर भी दौड़ा रहे है वाहन



बिना चश्में के चला रहे वाहन

चिकित्सकों का कहना है कि ²ष्टि दोष वाहन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखने से मोड़, संकेत, पैदल यात्री और अचानक सामने आते वाहन नजर अंदाज हो सकते हैं। शिविर के दौरान कई चालक ऐसे भी मिले, जिनके लिए चश्मा निर्धारित था, लेकिन वे बिना चश्मा लगाए ही भारी वाहन चला रहे थे। विशेषज्ञों ने इसे गंभीर बताते शीघ्र चश्मा लगाने की सलाह दी, ताकि आंखो में कमजोरी नहीं बने रहे। शिविर के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया की नेत्र जांच शिविर में चालकों को सुबह ड्यूटी पर जाने के बाद फिर बिना नींद और चश्मा नहीं लगाने से रात में वाहन चलाने से भी आंखों में इफेक्ट पड़ता है। आंखों को भी कुछ देर के लिए आराम की जरूरत है। धूल, धूप, लंबी दूरी तय करने, नींद की कमी और आंखों की नियमित जांच न करवाने से अधिकतर भारी वाहन चालकों की ²ष्टि प्रभावित होती है।