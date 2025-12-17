सर्वे के बाद 65 हजार नाम कटे, बूंदी विधानसभा में ज्यादा, हिण्डोली में कम

केशवरायपाटन में 20039 मतदाता घटे

केशवरायपाटन. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरी होने के बाद मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया। निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति

में बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व विधानसभा क्षेत्र केशवरायपाटन में मतदाताओं की संख्या 2 लाख 86 हजार 554 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्र में गणना चरण के दौरान 2 लाख 66 हजार 515 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए। गणना चरण के दौरान कुल 20 हजार 39 मतदाताओं के गणना प्रपत्र नहीं मिले। गणना प्रपत्रों में मृतकों की संख्या 3935, स्थायी रूप से स्थानान्तरित 13 हजार 156, अनुपस्थित 2184, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 702 तथा अन्य 62 शामिल है। उल्लेखनीय है कि मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन तथा 48 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए है, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है। फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। इस संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस प्रक्रिया में विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया गया। पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में 292 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 48 नवीन मतदान केंद्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में अब 340 मतदान केंद्र हो गए है। कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।