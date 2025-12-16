युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की जरूरत, दुष्परिणामों से कराया अवगत

नशाखोरी के नुकसान के बारे में बताया

डाइट वरिष्ठ व्याख्याता आराधना गौतम ने स्वयं नशा-मुक्त बनकर इस नशा-मुक्त संग्राम जैसे पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। नशा-मुक्ति प्रेरक प्रीतम अरोड़ा द्वारा भी नशाखोरी के नुकसानों पर प्रकाश डालते हुए दुर्व्यसनों से दूर रहने के लिए कहा। उपस्थित सभी ने राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति संग्राम में बढ़ चढकऱ हिस्सा लेते हुए नशामुक्ति की शपथ लेकर सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए।