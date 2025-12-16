16 दिसंबर 2025,

बूंदी

युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की जरूरत, दुष्परिणामों से कराया अवगत

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में सोमवार को राजस्थान पत्रिका की और से नशा-मुक्ति संग्राम पर टॉक शो आयोजित हुआ।

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 16, 2025

युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की जरूरत, दुष्परिणामों से कराया अवगत

बूंदी. नशामुक्ति की शपथ दिलाते हुए।

बूंदी. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में सोमवार को राजस्थान पत्रिका की और से नशा-मुक्ति संग्राम पर टॉक शो आयोजित हुआ। डाइट के जिला समन्वयक व उप प्रधानाचार्य राजेन्द्र कुमार शर्मा ने आमजन को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने विशेषकर युवाओं पर फोकस करते हुए कहा कि युवा शक्ति जो नशे की लत में लिप्त है,उन्हें संभलने की जरूरत है। इसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराया। उन्होंने पत्रिका के इस मुहिम से स्वयं से करें को चरितार्थ करते हुए नशामुक्ति के लिए प्रेरित किया।

टोबैको फ्री यूथ केम्पैन 3.0 जिला प्रभारी व दुर्व्यसन मुक्ति मंच जिला संयोजक शिक्षक किशन लाल कहार द्वारा तंबाकू युक्त लाल मंजन, जर्दा गुटखा, बीड़ी सिगरेट, शराब, स्मैक आदि नशीलें पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन दुर्व्यसनों से स्वयं दूर रहते हुए दूसरों को भी इस अति आवश्यक ज्वलंत मुद्दों में एक नशामुक्ति संग्राम का हिस्सा जरूर बनने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने इस मौके पर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने सहित नशामुक्ति का संकल्प दिलाया। साथ ही स्वरचित रचना ’जिदंगी में सदा नशा-मुक्त रहो’ माध्यम से सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सभी को शपथ भी दिलाई गई। सीडब्ल्यूएस एन दक्ष प्रशिक्षक शिवकांत त्रिपाठी, सवित्र गौतम, भौमदान सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन शिक्षक किशन लाल कहार ने किया।

नशाखोरी के नुकसान के बारे में बताया
डाइट वरिष्ठ व्याख्याता आराधना गौतम ने स्वयं नशा-मुक्त बनकर इस नशा-मुक्त संग्राम जैसे पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। नशा-मुक्ति प्रेरक प्रीतम अरोड़ा द्वारा भी नशाखोरी के नुकसानों पर प्रकाश डालते हुए दुर्व्यसनों से दूर रहने के लिए कहा। उपस्थित सभी ने राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति संग्राम में बढ़ चढकऱ हिस्सा लेते हुए नशामुक्ति की शपथ लेकर सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की जरूरत, दुष्परिणामों से कराया अवगत

