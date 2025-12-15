बाइक सवार दम्पती व बालक को ट्रक ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

तालेड़ा. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 स्थित सादड़ी रोड क्रॉङ्क्षसग पर तेज रफ्तार में कोटा जा रहे गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक ने बाइक सवार दम्पती व बालक को टक्कर मारकर दी। दुर्घटना में ट्रक चालक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया, जिसमें सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह (35) पुत्र दरवासा सिंह, उसकी पत्नी राजकोर (30) सहित 2 साल के मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई। तालेड़ा अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा है। दुर्घटना के बाद चालक मौके पर ट्रक छोड़ कर फरार हो चुका है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। दुर्घटना में तीनों की मौत के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। थानाधिकारी अरङ्क्षवद भारद्वाज मय जाप्ता एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। मृतकों की जेब में रखे आधार एवं जन आधार कार्ड से दम्पती की पहचान की गई है। मृतकों के परिजनों को सूचना देकर अस्पताल में बुलाया गया।