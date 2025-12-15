बाइक सवार दम्पती व बालक को ट्रक ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

तालेड़ा. राजमार्ग पर जाम लगाते लोग।
तालेड़ा. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 स्थित सादड़ी रोड क्रॉङ्क्षसग पर तेज रफ्तार में कोटा जा रहे गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक ने बाइक सवार दम्पती व बालक को टक्कर मारकर दी। दुर्घटना में ट्रक चालक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया, जिसमें सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह (35) पुत्र दरवासा सिंह, उसकी पत्नी राजकोर (30) सहित 2 साल के मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई। तालेड़ा अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा है। दुर्घटना के बाद चालक मौके पर ट्रक छोड़ कर फरार हो चुका है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। दुर्घटना में तीनों की मौत के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। थानाधिकारी अरङ्क्षवद भारद्वाज मय जाप्ता एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। मृतकों की जेब में रखे आधार एवं जन आधार कार्ड से दम्पती की पहचान की गई है। मृतकों के परिजनों को सूचना देकर अस्पताल में बुलाया गया।
सांवलपुरा गांव में शोक की लहर
दुर्घटना में तीनों की दर्दनाक मौत होने पर गांव के लोग एक दूसरे से चर्चा करते नजर आए कि पूरा घर ही खत्म हो गया है। पीछे केवल बुजुर्ग पिता व सुंदर ङ्क्षसह की दो बालिका एक 7 तथा दूसरी 5 वर्ष बचे है।
बाधित हुआ आवागमन
दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर यातायात सुव्यवस्थित करवाया।
राजमार्ग पर जाम लगाया
दंपती और मासूम बालक की मौत के बाद परिजनों व ग्राम वासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और चालक को गिरफ्तार करने व ट्रक को जब्त करने की मांग करने लगे। थानाधिकारी अरङ्क्षवद भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर कर जाम को हटाया। थानाधिकारी ने बताया कि 10 से 15 मिनट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर लोग एकत्र हुए थे। उन्हें समझाइश द्वारा हटा दिया गया है। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालक व वाहन की तलाश शुरू की है।