5 किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों को दे रही दर्द

ग्रामीण अशोक नागर, नरेंद्र नागर, प्रेमराज नागर, रेखराज नागर आदि ने बताया कि कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य कराने को लेकर अवगत कराया है। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिधियों को भी सड़क का मरम्मत कार्य कराने को लेकर अवगत कराया है, लेकिन संबंधित अधिकारी ओर जनप्रतिनिधि आश्वासन देकर चले जाते है। करीब एक सप्ताह पहले इस सड़क का पेचवर्क कार्य भी शुरू हुआ था, लेकिन 200-300 मीटर तक ही सड़क का मरम्मत कार्य कर संबंधित विभाग ने इतिश्री कर ली।