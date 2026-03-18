Bundi : एक दिन भी नहीं रहा कार्रवाई का असर, अतिक्रमी फिर हुए काबिज

इस संबंध में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में भी रिपोर्ट दी है। इस पर ग्राम पंचायत प्रशासन ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर पुलिस जाप्ता की मांग की थी। उपखंड अधिकारी ने रायथल तहसीलदार नरोतम मीणा को मौके पर पुलिस जाप्ता के साथ पहुंच अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इस पर सोमवार को तहसीलदार ने मौके पर पहुंच आम रास्ते का अतिक्रमण हटवाकर मंदिर की सीढिय़ों का निर्माण करवाया। बाद में तहसीलदार और पुलिस जाप्ता जाने के बाद आरोपियों द्वारा फिर से आम रास्ते को बंद कर सीढिय़ों को तोड़ दिया।