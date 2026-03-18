Bundi : शहर में मुख्यमंत्री का विजन फैल, चारों ओर गंदगी-गुप्ता

बूंदी. शहर में प्रवेश के दौरान ही पता लग जाता है कि यहां गंदगी व्याप्त है। प्लास्टिक की थैलियां चारों ओर उड़ती हुई नजर आई। जब शहर के प्रवेश के दौरान ही यह हाल है तो अंदर की स्थिति खुद ही पता चल जाती है। यह बात स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के के गुप्ता ने मंगलवार को सर्किट हाउस में कही। गुप्ता ने कहा कि उनका 22 वें जिले के रूप में भ्रमण है, लेकिन सफाई व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वच्छ भारत मिशन अभियान यहां सफल नहीं हो पाया है। जहां नजर डालो वहीं गंदगी नजर आ रही है। इस बारे में वह मुख्यमंंत्री को भी रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने बताया कि यहां कर्मचारियों व अधिकारियों में सफाई के प्रति इच्छाशक्ति नहीं है। सफाई में फण्ड से अधिक इच्छा शक्ति व जिम्मेदारी निर्वहन की आवश्यकता होती है।