Bundi : मैराथन में दिखाया उत्साह, सशक्त समाज के निर्माण का दिया संदेश

इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि राजस्थान स्थापना दिवस केवल प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को स्मरण करने का अवसर ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण का भी संदेश देता है। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, खेलकूद और दौड़ जैसे आयोजनों से युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का विकास होता है। दौड़ खेल संकुल से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुन खेल संकुल पहुंचकर सम्पन्न हुई। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने विकसित राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान जोशीले उद्घोषों से वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धनराज मीणा, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भैरूप्रकाश नागर, पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी आदि मौजूद रहे। खेल अधिकारी हर्षवर्धन ङ्क्षसह चुंडावत ने आभार जताया।